Арестович спрогнозував, скільки часу Росія битиме Україну іранськими дронами-камікадзе

Росія може атакувати Україну іранськими дронами-камікадзе ще протягом двох–трьох місяців

Росія може атакувати Україну іранськими дронами-камікадзе ще протягом двох–трьох місяців. Друга партія безпілотників, яку замовила країна-агресорка, буде значно більшою за першу.

Росія отримала першу партію дронів-камікадзе від Ірану – 300 штук. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі «Фейгін Live».

Натомість друга партія буде набагато більшою. Арестович нагадав, що президент Володимир Зеленський раніше повідомляв, Росія замовила в Ірану ще 2400 дронів-камікадзе.

На думку Арестовича, навіть при використанні по 100 безпілотників на добу, Росія може активно атакувати Україну протягом місяця. Очевидно, що між атаками будуть перерви.

«Два–три місяці вони можуть нас «кошмарити» в такому режимі, як сьогодні, аж бігом. Неприємна історія», – зазначив радник.

Він зауважив, що Росія «знайшла ключ» до протиповітряної оборони України, змушуючи нас витрачати велику кількість ракет по дронах. Тому зараз перед нами принципово постало питання зенітної артилерії.

Раніше Арестович заявив, що на Україну чекає нова хвиля мобілізації.

Нагадаємо, раніше Арестович заявляв, що білоруська армія навряд чи буде брати участь у боях в Україні. Він зауважив, що про це свідчить те, що Путін вивозить спорядження з Білорусі – понад 100 тисяч тонн боєприпасів, зброю, військову техніку, на відновлення тих частин, які постраждали в боях на території України.