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Росіяни б'ють на сполох: лендліз посилено прибуває в Україну

Юрій Лящук
glavcom.ua
Росіяни б'ють на сполох: лендліз посилено прибуває в Україну
Американські важкі транспортні літаки прибувають до Польщі
фото з відкритих джерел

Чотири важкі транспортні літаки США прибули до Польщі за добу

Щонайменше чотири чергові американські важкі транспортні літаки прибули за добу до Польщі, випливає з даних західних авіаційних ресурсів. Про це повідомляє interfax.ru.

За їхніми даними, на аеродромі польського міста Жешув, розташованого за 90 км від кордону з Україною, здійснили посадку вантажні літаки Boeing 747 американських транспортних компаній Atlas Air і Kalitta Air, зафрахтованих Пентагоном. Ці літаки можуть перевозити до 120 тонн вантажу.

Зафіксовано також прибуття до Жешува двох транспортних літаків С-17А Globemaster III – британських та австралійський ВПС, здатних доставляти до 77,5 тонн вантажу.

За даними транспортного командування збройних сил США, з кінця лютого США поставили Україні 142 артилерійські системи та понад 707 тис. снарядів та ракет до них.

Із США до Європи було також перекинуто 56 тис. переносних ракетних комплексів для боротьби з броньованими цілями, понад 1,4 тисячі ПЗРК, 15 вертольотів, 42 контрбатарейних радари, 10,2 тис. автоматів та пістолетів, понад 68 млн патронів для стрілецької зброї та 18 патрульних катерів. З цією метою важкі транспортні літаки здійснили близько 800 рейсів до Європи. Задіяно було 44 кораблі, 104 залізничні потяги та 2,8 тис. трейлерів.

Усього для передачі Україні до Європи доставлено понад 75 тис. тонн озброєнь та військової техніки.

Нагадаємо, триває 237 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Не досягаючи успіху, ворог продовжує завдавати ракетних ударів та застосовувати ударні БпЛА для ураження критичної інфраструктури і житлових районів міст нашої країни. Протягом поточної доби окупанти знову завдали масованого ракетного удару, застосували по нашій країні майже 30 крилатих ракет, завдали сім авіаційних ударів та здійснили близько 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Теги: допомога ЗСУ росія США лендліз війна

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