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Коли розпадеться РФ і хто прискорить процес: прогноз дослідника ПостРосії 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Коли розпадеться РФ і хто прискорить процес: прогноз дослідника ПостРосії 
Існує чотири ключі для розпаду РФ 
фото з відкритих джерел

Експерт дав прогноз, які корінні народи допоможуть покінчити з імперською Москвою 

2023 рік стане роком деколонізації РФ. Такий прогноз зробив публіцист і дослідник народів ПостРосії Олег Магалецький в інтерв'ю для «Бункер Інфо». За його словами, допомогти в цьому корінним народам РФ має Україна із союзниками.  

Магалецький вважає: не потрібно розглядати РФ як щось єдине ціле. Рветься там, де тонко, і є певні ключі, які цей ненасильницький процес можуть пришвидшити  

«Такими ключами є чотири регіони: перший – Урал за Єкатеринбургом. Незалежність Уралу є дуже показовою, це розділить Москву із Сибіром, Хабаровськом та Владивостоком, які апріорі будуть незалежними і торгуватимуть із Китаєм, Кореєю, Японією, Канадою та США. Важливо донести нашим союзникам, що контрольована дезорганізація Росії – це не посилення Китаю, а його послаблення, адже незалежні держави будуть вибирати собі союзників і скоріш за все, ним стане не Китай. Це дуже важливий чинник, який тривожить колег за океаном», – сказав експерт.

Другий ключ – Башкортостан, адже там сильний національний рух і самобутня культура. Разом із ним може оголосити про незалежність іще один тюркський народ – Татарстан  

Третій важливий територіальний чинник, який стане каталізатором розпаду РФ – Інгрія: земля з центром у Санкт-Петербурзі, цивілізаційна територія Європи. 

«Четвертий ключ – земля Оратів, Калмикія. У них поряд Каспій, Кавказ і Кубань, тож їхня незалежність запустить ланцюгову реакцію звільнення півдня від Москви», – каже дослідник народів ПостРосії. 

Нагадаємо, нещодавно учасники III Форуму вільних народів ПостРосії, що відбувся у польському Гданську 23-35 вересня, прийняли Гданський маніфест, який є планом реконструкції ПостРосії. Маніфест закликає мешканців Росії розпочати «активну боротьбу за звільнення».

Крім того, народний депутат від партії «Слуга народу» Олег Дунда вважає, що у разі розвалу Росії на окремі держави, вони не зіштовхнуться з економічними проблемами. Навпаки – частина цих держав може стати економічно розвиненими. 

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Теги: звільнення земля Кавказ Китай культура незалежність Україна

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