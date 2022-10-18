Німеччина ускладнила видачу шенгенських віз росіянам

Німеччина почала вимагати від росіян виписку з неросійського банку

Громадяни Росії, які подають документи на отримання шенгенської візи в Німеччині, повинні надати як фінансову гарантію виписку з банку, який працює в країнах Євросоюзу. Про це повідомляється на сайті VisaMetric, єдиного візового центру, акредитованого представництвами Німеччини у Росії.

«До розгляду можуть бути прийняті лише актуальні виписки, видані на ім'я заявника, що піддається перевірці банку, який діє у країнах – членах ЄС», – йдеться у списку документів, необхідних для отримання туристичної візи.

Виписка також потрібна, якщо документи на візу подають для приватного чи ділового візиту, поїздки на лікування чи участі у культурному, науковому чи спортивному заході.

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Нагадаємо, триває 236-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Не досягаючи успіху, ворог продовжує завдавати ракетних ударів та застосовувати ударні БпЛА для ураження критичної інфраструктури і житлових районів міст нашої країни. Протягом поточної доби окупанти знову завдали масованого ракетного удару, застосували по нашій країні майже 30 крилатих ракет, завдали сім авіаційних ударів та здійснили близько 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.