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Німеччина ускладнила видачу шенгенських віз росіянам

Юрій Лящук
glavcom.ua
Німеччина ускладнила видачу шенгенських віз росіянам
Росіяни повинні надати виписку з банку, який працює в країнах ЄС
фото з відкритих джерел

Німеччина почала вимагати від росіян виписку з неросійського банку

Громадяни Росії, які подають документи на отримання шенгенської візи в Німеччині, повинні надати як фінансову гарантію виписку з банку, який працює в країнах Євросоюзу. Про це повідомляється на сайті VisaMetric, єдиного візового центру, акредитованого представництвами Німеччини у Росії.

«До розгляду можуть бути прийняті лише актуальні виписки, видані на ім'я заявника, що піддається перевірці банку, який діє у країнах – членах ЄС», – йдеться у списку документів, необхідних для отримання туристичної візи.

Виписка також потрібна, якщо документи на візу подають для приватного чи ділового візиту, поїздки на лікування чи участі у культурному, науковому чи спортивному заході.

Раніше Канада ввела нові санкції проти РФ.

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Теги: росія візи Німеччина

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