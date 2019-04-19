Коломойський: Порошенко - моя маріонетка і буде виконувати все, що йому скажуть



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Олігарх Ігор Коломойський

«Порошенко же вважав, що хтось його маріонетка. Я вважаю, що він моя маріонетка», - заявив Коломойський

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що вважає чинного президента Петра Порошенка своєю маріонеткою, яка буде робити все, що йому скажуть, аби «спокутувати провину» за націоналізацію «Приватбанку».

Про це Коломойський заявив в інтерв’ю «Економічній правді».

Олігарх заявив, що Порошенко повинен вийти до українського народу і сказати, що «хотів поживитися чужою власністю» і «влаштував націоналізацію «Приватбанку».

На запитання журналіста про те, чи свідчить судове рішення про ослаблення впливу Порошенка на суди, він відповів: «Ні. Він просто моя маріонетка, і в останній місяць перед завершенням його повноважень буде виконувати все, що йому буде сказано. Він же вважав, що хтось його маріонетка. Я вважаю, що він моя маріонетка. Буде робити все, що йому говорять. Щоб спокутувати свою провину... Порошенко кричав, що Зеленський – моя маріонетка. А хто рішення суду приймає в мою користь? Порошенко?».

Олігарх також наголосив, що нинішні управителі «Приватбанку» незабаром будуть відповідати перед законом.

Нагадаємо, у четвер ввечері президент Петро Порошенко на засіданні РНБО дав низку доручень щодо денаціоналізація «Приватбанку».

Напередодні Порошенко прокоментував ситуацію навколо «Приватбанку» та заявив, що не можна «допустити реваншу та пограбування держави олігархами».

Раніше у прес-службі фінустанови повідомили, що визнання процедури націоналізації «Приватбанку» незаконною поки ніяк не вплине на його роботу.

Як повідомляв «Главком», 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши у судовому засіданні справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського до НБУ, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку». Розгляд цієї справи тривав з червня 2017 року, її розмір перевищував 50 томів.

Національний банк України також готує апеляційну скаргу на це рішення Окружного адміністративного суду міста Києва.

Також у Міністерстві фінансів готуються до подання апеляції на рішення суду щодо незаконної націоналізації «Приватбанку».

Згодом Окружний адмінсуд пояснив своє рішення щодо «Приватбанку». Зокрема спікер-суддя Богдан Санін заявив, що «відповідачі по справі не довели неплатоспроможність банку».

У НБУ повідомили, що Коломойський не отримає компенсацію за «Приватбанк».