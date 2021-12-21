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    Комітет виборців проаналізував роботу лідерів фракції: хто провалив роботу в Раді

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    «Окремі лідери фракцій фактично провалили роботу за певними напрямками, відзначає Комітет виборців України
    фото: rada.gov.ua

    Найвищі показники роботи в 2021 році демонстрували представники «Євросолідарності» та «Голосу»

    Комітет виборців України (КВУ) проаналізував роботу лідерів парламентських фракцій у 2021 році.

    «Окремі лідери фракцій фактично провалили роботу за певними напрямками. Вадим Рабінович був зареєстрований на менше 20% пленарних засідань, Давид Арахамія – пропустив більше половини засідань комітету, Юрій Бойко – майже не брав участі в голосуваннях», – йдеться у заяві КВУ у Facebook.

    Вадим Рабінович (ОПЗЖ) був зареєстрований на 16% пленарних засідань, відвідав 19% засідань комітету, взяв участь лише в 1% голосувань. Впродовж року співголова фракції ОПЗЖ мав шість виступів під час пленарних засідань. Жоден проєкт закону його авторства не було прийнято.

    Юрій Бойко (ОПЗЖ) був зареєстрований на 73% пленарних засідань, відвідав 55% засідань комітету, взяв участь в 3% голосувань. Мав дев’ять виступів та жодного успішного закону.

    Юлія Тимошенко («Батьківщина») була зареєстрована на 54% пленарних засідань, відвідала 50% засідань комітету, взяла участь в 50% голосувань. Жодного закону її авторства не було прийнято. Натомість в Тимошенко найбільша кількість виступів за рік серед голів фракції – 188 разів.

    Давид Арахамія («Слуга народу») був присутній на 92% пленарних засідань. При цьому відвідав лише третину засідань комітету з питань нацбезпеки і оборони – 38%. Також взяв участь менше, ніж у половині голосувань Ради (47%). Кількість виступів є нижчою, ніж в інших голів фракції (25 виступів), однак Арахамія має найбільше прийнятих законів його авторства – 16 законів, що пояснюється його статусом як представника монобільшості.

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    Найвищі показники роботи в 2021 році демонстрували Ірина Геращенко («ЄС»), Ярослав Железняк («Голос») та Артур Герасимов («ЄС»), відзначає Комітет виборців.

    Геращенко була присутня на 93% засідань Ради та на 93% засідань комітету, взяла участь в 78% голосувань, 187 разів виступала під час пленарних засідань.

    Железняк відвідав найбільшу кількість пленарних засідань – 97% (перше місце серед голів фракцій). Також Рада прийняла відразу 11 законів його авторства. Більше лише в Арахамії.

    Герасимов був присутній на 100% засідань комітету та взяв участь у 85% голосувань Ради (перше місце).

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    Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина Верховна Рада Вадим Рабінович Ірина Геращенко Юрій Бойко політика Артур Герасимов партія Слуга народу Давид Арахамія фракція Ярослав Железняк
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    Комітет виборців проаналізував роботу лідерів фракції: хто провалив роботу в Раді