«Це не фейк». У текст підозри Порошенку закралася курйозна помилка

20 грудня ДБР оголосило Порошенку підозру у державній зраді

У тексті підозри про державну зраду, яку адресували лідеру «Європейської солідарності» Петру Порошенку є неточності та помилка. На одну з них вказав політолог Віктор Таран. Він зазначив, що у документі не вірно вказана дата. Зокрема йдеться, що 03.11.2021 президентом України Петром Порошенком було скликано засідання РНБО. Петро Олексійович аж ніяк не міг скликати засідання РНБО у березні 2021 як президент, адже у цей час головою держави вже був Володимир Зеленський.

«Ні це не фейк. Це реальна цитата з підозри Порошенку. Подібних «перлів» у підозрі – десятки, перечитуючи документ, стає зрозуміло чому Венедиктова «технічно» сплигнула у відпустку, відмовляючись підписувати цей «шедевр здорового глузду» на відміну від свого заступника Симоненко. Вона не має жодного бажання після падіння влади Зеленського ходити на допити та пояснювати, чому перевищила повноваження», – написав Таран у Facebook.

Політолог також вважає, що Офісу президента слід приготуватися до реакції світової громадськості на подібні заяви. «Ну і звісно найближчим часом Офісу треба чекати «міжнародної реакції» і за дивну підозру, і за провалений законопроєкт про СБУ, і за те що вчора руками Окружного суду знесли конкурс на обрання Прокурора САП і це точно будуть не аплодисменти…», – наголосив Таран.

На помилку вказала й народна депутатка Ірина Геращенко. І поцікавилася, чим був зайнятий президент Зеленський у той час, коли Порошенко скликав РНБО.

«Починається цей шедевр главою про створення ООН! А закінчується абзацом, що всесильний Порошенко в грудні 2021 року зібрав… РНБО! В мене одне питання: а що в цей час робив Зеленський? В Горлівці знову давав концерти? Як в 2014? Зеленський, який разом зі своєю командою не додумався вчасно закупити для країни необхідну кількість вугілля, звинувачує Порошенка в тому, що той в люті морози 2014-2015 року не заморозив країну...», – обурилася Геращенко у Facebook.

Нагадаємо, 20 грудня екссекретар Ради національної безпеки та оборони, керівник центрального штабу «Європейської солідарності» Олександр Турчинов, ДБР оголосило Порошенку підозру у державній зраді. Підозру підписала не генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, а її заступник, прокурор Олексій Симоненко.

Наразі Порошенко перебуває за кордоном, де в нього відбуваються зустрічі зі Вселенським патріархом, а також з європейськими лідерами. Турчинов наголосив, що Порошенко буде ходити на допити після повернення з-за кордону.

Згодом 20 грудня адвокат Ілля Новіков оприлюднив підозру Порошенку. Він розповів, що представники ДБР засунули в щілину хвіртки текст підписаної підозри, адже усім відомо, що Порошенко перебуває за межами України. Адвокат повідомив деталі справи і наголосив, що у підозрі «нічого несподіваного для нас немає». Він також звернув увагу, що генпрокурорці Ірині Венедіктовій довелося терміново піти у позапланову відпустку сьогодні вранці, аби тільки не підписувати незаконну підозру.

«Главком» продемонстрував цей документ двом експертам і розпитав, що, власне, може стояти за цим повідомленням про підозру. Детальніше про це читайте тут: Що криється за підозрою ексміністру Демчишину? Ексклюзивний документ.

Депутатка Ірина Геращенко розповіла, чому Зеленський пішов війною на Порошенка саме зараз.



