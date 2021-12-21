Тимошенко дала пораду Порошенку, якого переслідує влада

Політикиня пригадала, що свого часу також піддавалася переслідуванням з боку влади

На думку лідерки «Бітьківщини», п'ятому президенту слід набратися мужності

Народна депутатка України, лідерка ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко порадила п’ятому президенту України Петру Порошенку, якому 20 грудня було оголошено про підозру у державній зраді, не тікати з України,а намагатися довести свою невинуватисть. Свої міркування політикиня озвучила в прямому етері програми «Чергові по країні» на телеканалі «Україна24».

Тимошенко нагадала, що і сама за режиму Януковича пережила політичні репресії «у найгіршому варіанті».

«Я хочу дати декілька дуже важливих порад. Перше: Якщо він вірить в свою правоту і якщо в душі і в серці у нього все спокійно, категорично не можна нікуди виїжджати з країни. Нікуди не треба бігти, не треба нікуди їхати. Якщо ти відчуваєш, що ти правий, треба залишатися на своїй рідній землі, у себе вдома. Проходити всі правосудні, неправосудні суди і доводити, що ти не порушував закон і що твоя позиція чесна», – наголосила Юлія Тимошенко.

Політикиня додала, що усвідомлює: домогтися справедливості в українських судах навряд вдасться, однак потрібно пройти всі судові інстанції та дійти до Європейського суду з прав людини.

«І тому я раджу Петру Олексійовичу набратися мужності, впевненості, сміливості, якщо він вважає, що він правий, хай іде вперед і доводить це. Це потрібно і для нього і для країни», – підсумувала Юлія Тимошенко.

Нагадаємо, Як повідомив 20 грудня екссекретар Ради національної безпеки та оборони, керівник центрального штабу «Європейської солідарності» Олександр Турчинов, ДБР оголосило Порошенку підозру у державній зраді. Підозру підписала не генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, а її заступник, прокурор Олексій Симоненко.

Наразі Порошенко перебуває за кордоном, де в нього відбуваються зустрічі зі Вселенським патріархом, а також з європейськими лідерами.

Згодом 20 грудня адвокат Ілля Новіков оприлюднив підозру Порошенку. Він розповів, що представники ДБР засунули в щілину хвіртки текст підписаної підозри, адже усім відомо, що Порошенко перебуває за межами України.

Читайте також: