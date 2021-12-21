Віцепрем’єрка та нардепка гучно посварились в прямому етері через підозру Порошенку (відео)

Геращенко звинуватила чинну владу у свавіллі, чим дуже «зачепила» опонентку

У прямому етері токшоу «Свобода Слова» відбулася гучна сварка між віцепрем'єркою – міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Іриною Верещук та народною депутаткою, співголовою фракції партії «Європейська солідарність» Іриною Геращенко.

Коментуючи підозру Петру Порошенко у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації, Геращенко зазначила, що те, що відбувається, дуже нагадує їй 2011 рік, коли влада Януковича фабрикувала політичні звинувачення проти Юрія Луценка та Юлії Тимошенко.

«Чому це відбувається саме зараз? Тому що, вочевидь, закінчується же такий от екватор президентства Зеленського, немає ні кінця епохи бідності, немає ні кінця епохи кумовства», – підкреслила Ірина Геращенко.

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Депутатка пояснила, що йдеться про політичне переслідування Порошенка, і, на жаль, п’ятий президент не є першим, кого з політичних мотивів чинна влада намагається звинувати у злочинах.

Ірина Верещук запитала Геращенко, чи вважає вона справедливою підозру у державній зраді, що отримав Віктор Медведчук (Петро Порошенко проходить за тією ж справою – «Главком»). Геращенко не стала відповідати на це питання. Натомість вона почала ставити Верещук запитання щодо її роботи в уряді. Невдовзі депутатка та віцепрем’єрка почали говорити одночасно, адресуючи одна одній різноманітні звинувачення.

Через декілька хвилин сварку Верещук і Герщенко довелося припиняти телеведучому.

Насамкінець Ірина Геращенко наголосила, що готова відповідати за свою політичну силу та свої дії, а питання обґрунтованості звинувачень Медведчуку не в її компетенції.

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