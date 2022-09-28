Конституційний суд обирає нового голову: визначилися два основні претенденти

Спеціальне засідання членів Конституційного суду призначене на завтра

Завтра, 29 вересня, відбудеться спецзасідання Конституційного суду України, на якому оберуть очільника цієї установи. За даними джерел «Главкома», головними претендентами на посаду голови Конституційного суду є судді Віктор Кичун та Сергій Головатий.

В останні місяці зросла активність судді Конституційного суду Віктора Кичуна. За даними джерел «Главкома», в останні тижні він активно агітував своїх колег підтримати його кандидатуру на голову суду.

Судді Кичуну – 54 роки. Народився на Хмельниччині, закінчив Вінницький технікум за спеціальністю «теплотехнічне обладнання промислових підприємств». Вищу юридичну освіту здобув у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Тривалий час працював доцентом кафедри конституційного права цього вишу, є кандидатом юридичних наук.

Віктор Кичун став суддею Конституційного суду 8 лютого 2021 року

18 лютого 2021 року Верховна Рада призначила Віктора Кичуна суддею Конституційного суду. Його призначення лобіював на той час представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський. Кичун і Веніславський – близькі друзі, разом багато років працювали на одній кафедрі юруніверситету імені Ярослава Мудрого.

Після 24 лютого Кичун носить не тільки суддівську мантію, а й військову форму. Він представляється першим заступником командира добровольчого формування територіальної громади Києва «Мрія». Це формування патрулює та охороняє об’єкти у Печерському районі столиці. До складу «Мрії» входять народні депутати, офіцери запасу спецслужб, прокуратури, понад 50 суддів і працівників апаратів судів різних інстанцій.

За даними «Главкома, 29 вересня скласти конкуренцію Кичуну у боротьбі за посаду може донедавна заступник голови Конституційного суду Сергій Головатий. У березні 2018 року його було обрано суддею за квотою президента. Нині він є найстаршим за віком (68 років) серед суддів-тлумачів Основного закону. Фактично у Головатого залишається два роки до припинення повноважень (закон не дозволяє займати посаду судді Конституційного суду людині, якій виповнилося 70 років, – «Главком»).

Суддя Сергій Головатий понад рік виконував обов’язки голови Конституційного суду

Водночас джерела «Главкома» скептично оцінюють перспективи Головатого у цій кадровій гонці. Головним чином через те, що свого часу Головатий визнав указ президента Зеленського про звільнення суддів Тупицького і Касмініна, що не схвалювалося у середовищі його колег у Конституційному суді. А ще Головатий не сприяв позитивному розгляду заяви судді Касмініна, який кілька разів просився у відставку.

Сам Головатий у коментарі «Главкому» дуже обережно і стримано зауважив щодо свого балотування. «Давайте дочекаємося 29 вересня», – порадив він.

Щоби стати головою Конституційного, претендент повинен заручитися підтримкою, щонайменше, 10 суддів. Всього їх наразі 16. Посади ще двох суддів за квотою з’їзду суддів залишаються вакантними.

Нагадаємо, раніше Рада асоціації Україна-ЄС наголосила на нагальній необхідності завершення відбору нового директора Національного антикорупційного бюро України та реформи Конституційного суду України включно з чітким і прозорим процесом відбору суддів на конкурсних засадах.