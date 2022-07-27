Безугла напала на Тищенка через фото із суддею Конституційного суду

Нардепка натякнула, що спільними фото із суддею Тищенко хотів показати, що він в «темі»

Народна депутатка від партії «Слуга народу» Марʼяна Безугла розкритикувала свого однопартійця Миколу Тищенка через його фото з новопризначеною суддею Конституційного суду Ольгою Совгирею. Відповідний пост Безугла написала на своїй сторінці у Facebook.

Безугла натякнула, що спільними фото із суддею Тищенко хотів показати, що він в «темі».

«Коли дуже хочеться мати фото з новопризначеною суддею Конституційного суду. Можна потім показати, що Николай Тищенко в «темі». Не в «темі», Миколо! Ольга Володимирівна – доктор юридичних наук, професор, конституціоналіст і просто леді. І нічого вона тобі не «порішає». Вітаю Ольга Совгиря і бажаю успіхів у нелегкий час», - написала Безугла.

Вона також зазначила, що відправила документи в правоохоронні органи по Тищенку.

«Далі справа за ними», – додала нардепка.

Нагадаємо, народна депутатка Марʼяна Безугла звернулась до керівництва «Слуги народу» з проханням розглянути виключення з фракції Миколи Тищенка та припинення його членства в партії.

Раніше Безугла зазначала, що в команді «Слуги народу» – «багато чудових людей», а Тищенко – «пляма, потемніла в умовах війни».

Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко поставив двійку своїй однопартійці Мар’яні Безуглій. Під час пленарного засідання Верховної Ради він зробив селфі на фоні нардепки та опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Як зізнавалася Мар’яна Безугла, між нею та Тищенком – давня неприязнь. Відтак, нардепи не пропускають можливості обмінятися шпильками.

Раніше користувачі соцмереж розкритикували нову світлину народного депутата України Миколи Тищенка. На опублікованому кадрі видно, як Тищенко прикріпив ремінь автомата до шлейок бронежилета, що суттєво ускладнює можливість оперативно скористатися зброєю при необхідності.

Напередодні Тищенко прорекламував борщ російською і обурив мережу.

Також народний депутат від фракції «Слуга народу» Микола Тищенко потрапив у черговий конфуз – подарував Святошинському району бронежилети, які абсолютно не захищають від куль.

Нещодавно «Слуга» Тищенко поїхав за кордон та обурив мережу. Також повідомлялося, що народний депутат України від фракції «Слуга народу» Микола Тищенко має позивний «Титан».