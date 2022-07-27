Нардепи призначили Ольгу Совгирю суддею Конституційного суду

«За» проголосували 293 парламентарі

Верховна Рада підтримала призначення Ольги Совгирі на посаду судді Конституційного Суду. За відповідне рішення проголосували 293 нардепи.

На рейтинговому голосуванні Совгиря набрала 292 голоси.

Голосування по фракціях:

«Слуга народу» – 220;

«Європейська солідарність» – 0;

«Батьківщина» – 0;

«Платформа за життя та мир – 15»;

«За майбутнє – 14»;

«Голос – 0»;

«Довіра – 18»;

«Відновлення України – 14»;

позафракційні – 12.

«Ольга Володимірівна заявила, що вчора написала заяву у апарат Верховної Ради про складання мандату. Тобто на день призначення мала представницький мандат», – повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Нагадаємо, депутатка потрапила до Ради під 122 номером за списком партії «Слуга народу». До цього вона працювала доцентом кафедри конституційного права Київського національного університету.