Рада асоціації Україна-ЄС оприлюднила тривожну заяву для української влади

Рада асоціації Україна-ЄС застерегла владу від політизації всіх правоохоронних структур і закликала дотримуватись верховенства права

Незалежність правоохоронної системи та дотримання принципу верховенства права є однією з умов подальшого руху України до членства в Європейському союзі. Про це йдеться у заяві Ради асоціації Україна-ЄС за підсумками восьмого засідання, яке відбулося 5 вересня у Брюсселі.

У Раді, зокрема, наголошують на першочерговій важливості забезпечення незалежності, ефективності та сталості антикорупційної інституційної бази та уникнення політизації роботи всіх правоохоронних органів.

Члени Ради асоціації нагадали, що підтримка ЄС відбудови України буде пов'язана з реалізацією реформ для забезпечення верховенства права, стійких демократичних інститутів, посилення антикорупційних заходів, що відповідають європейському шляху України, та подальшого процесу приведення законодавства у відповідність до законодавства ЄС.

Рада асоціації привітала основні кроки, зроблені Україною на шляху комплексної реформи судової системи у 2021 році та призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, водночас наголосивши на нагальній необхідності завершення відбору нового директора Національного антикорупційного бюро України та реформи Конституційного Суду України (КСУ) включно з чітким і прозорим процесом відбору суддів на конкурсних засадах.

Рада асоціації нагадала про спільні цінності демократії, верховенства права, поваги до міжнародного права та прав людини. Вона високо оцінила громадянське суспільство України за їхню незмінну ключову роль у розбудові стійкості України проти російської агресії. «Варто зауважити, що у цій заяві Євросоюз кілька разів згадує про необхідність дотримання верховенства права та незалежності правоохоронної і судової системи. Це є однією з ключових умов для подальшого руху України на шляху до повноправного членства в ЄС. Наші європейські партнери сигналізують, що не будуть закривати очі на утиски свободи слова чи переслідування політичних опонентів. У заяві чітко йдеться про неприпустимість політичних призначень у правоохоронних органах, і є пряма вимога проводити прозорі конкурси на посади», – зазначив політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач.

«Так само не будуть закривати очі і на корупційні кейси у владі. Адже йдеться про мільйони євро грошей платників податків з Євросоюзу, які зараз направляються на допомогу Україні. Євросоюз чітко дає зрозуміти: війна не привід нехтувати тими цінностями, за які власне і бореться український народ, українська армія - верховенство права, справедливе судочинство, свобода слова, інші права і свободи громадян», – вважає Горбач.

Нагадаємо, раніше Євросоюз назвав слабкі місця України у реформах. Україні необхідно продовжувати реформи, особливо у сфері правосуддя, верховенства права та боротьби з корупцією.