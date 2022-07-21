Потужна промова Зеленської у Конгресі: що розповіла перша леді (відео)

Зеленська сказала, що хоче звернутися до Конгресу радше не як перша леді, а як мати та донька

Зеленська стала першою дружиною іноземного лідера, яка виступила в Конгресі США

Перша леді України Олена Зеленська відвідала Сполучені Штати Америки та виступила у Конгресі. Потужна промова Зеленської про війну в Україні вразила конгресменів. Перша леді закликала США надати Україні системи ППО та сучасне озброєння.

«Дивне відчуття: на п'ятому місяці російського вторгнення опинитися у країні, де люди не лякаються сирен і літають мирні літаки», – так описала свої перші враження від перебування у Сполучених Штатах дружина президента України.

Варто зазначити, що раніше перші леді ніколи не виступали у Конгресі, промова Зеленської – це вперше. І це, насправді, висока честь і привілей. Аналогічне звернення до Конгресу на початку війни робив і президент України.

Але його дружина мала змогу приїхати і говорити особисто. Її зібралися послухати багато членів Конгресу, включно із лідерами більшості і меншості, адже Україна має двопалатну підтримку. Вітальне слово говорила спікерка Ненсі Пелосі.

Зеленська сказала, що хоче звернутися до Конгресу радше не як перша леді, а як мати та донька. І розповіла історії десятків українців – зовсім маленьких і дорослих, які загинули від російських обстрілів у містах далеко від лінії фронту. Вона згадала і про маленьку Лізу, яка ішла з мамою на заняття, і про нашу колегу Віру Гирич, яка просто була вдома, і про три покоління одеситок – маму, доньку і онучку, які загинули одночасно. Перша леді України сказала, що й сама не знає, як і інші мами України, чи зможуть її діти піти у вересні до школи чи університету. Вони зможуть це зробити напевне, лише якщо небо буде захищене.

Перша леді вже зустрілася зі своєю американською колегою Джилл Байден у Білому домі. Також відбулась зустріч з держсекретарем Ентоні Блінкеном.