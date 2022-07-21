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  4. Олена Зеленська обрала для виступу в Конгресі костюм із символічною вишивкою (фото)
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    Суспільство

    Олена Зеленська обрала для виступу в Конгресі костюм із символічною вишивкою (фото)

    Зеленська виступила перед Конгресом США у Вашингтоні і попросила зброю - Олена Зеленська обрала для виступу в Конгресі костюм із символічною вишивкою (фото)
    Зеленська виступила перед Конгресом США у Вашингтоні і попросила зброю
    фото: з відкритих джерел

    Оздоблення на піджаку першої леді – прообраз української сильної жінки

    Для історичного виступу у Конгресі США дружина українського президента Олена Зеленська обрала чорно-білий брючний костюм від A.M.G. Brand із символічною вишивкою. Про це повідомляє «КП в Україні»

    «Костюм у кольорах сили та тендітності. Вишивка на піджаку – прообраз української сильної жінки. Зображення ромбу та квітки символізують засіяне поле, а в нашому розумінні це квітуча і зростаюча Україна», – розповіли виданню в A.M.G. Brand.

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    Олена Зеленська обрала для виступу в Конгресі костюм із символічною вишивкою (фото)
    Олена Зеленська обрала для виступу в Конгресі костюм із символічною вишивкою (фото)
    Олена Зеленська обрала для виступу в Конгресі костюм із символічною вишивкою (фото)

    Інший чорно-білий комплект від A.M.G. Brand Олена Зеленська обрала для зустрічі з американськими дипломатками, конгресвумен та журналістками.

    Нагадаємо, Олена Зеленська прилетіла до США 17 липня. Перша леді вже зустрілася зі своєю американською колегою Джилл Байден у Білому домі. Також відбулась зустріч з держсекретарем Ентоні Блінкеном.

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    Теги: росія окупанти США війна Україна дружина Олена Зеленська окупація перша леді стиль #stoprussia
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    Олена Зеленська обрала для виступу в Конгресі костюм із символічною вишивкою (фото)