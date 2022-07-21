Олена Зеленська обрала для виступу в Конгресі костюм із символічною вишивкою (фото)

Зеленська виступила перед Конгресом США у Вашингтоні і попросила зброю

Зеленська виступила перед Конгресом США у Вашингтоні і попросила зброю

Оздоблення на піджаку першої леді – прообраз української сильної жінки

Для історичного виступу у Конгресі США дружина українського президента Олена Зеленська обрала чорно-білий брючний костюм від A.M.G. Brand із символічною вишивкою. Про це повідомляє «КП в Україні»

«Костюм у кольорах сили та тендітності. Вишивка на піджаку – прообраз української сильної жінки. Зображення ромбу та квітки символізують засіяне поле, а в нашому розумінні це квітуча і зростаюча Україна», – розповіли виданню в A.M.G. Brand.

Інший чорно-білий комплект від A.M.G. Brand Олена Зеленська обрала для зустрічі з американськими дипломатками, конгресвумен та журналістками.

Нагадаємо, Олена Зеленська прилетіла до США 17 липня. Перша леді вже зустрілася зі своєю американською колегою Джилл Байден у Білому домі. Також відбулась зустріч з держсекретарем Ентоні Блінкеном.

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