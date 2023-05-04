Костиль для влади. Стало відомо, яку роль виконує ексОПЗЖ у парламенті

ОПЗЖ повним складом не голосувала у ключових питаннях, де був хоч якийсь інтерес країни-агресорки

Фігурант Реєстру держзрадників Нестор Шуфрич досі очолює Комітет свободи слова

9% голосувань Верховної Ради з початку 2022 року не були б прийняті, якби не підтримка полишньої партії «Опозиційна платформа – За життя». А це 257 рішень. Про це йдеться у дослідженні «Руху Чесно».

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«Усе частіше «Слуги народу» та керівництво Верховної Ради заявляє, що нардепи забороненої партії ОПЗЖ є «корисними». Ця корисність» перевіряється даними. Вони дійсно давали вирішальні голоси, але це було зокрема під час прийняття скандальної містобудівної реформи (№5655) та під час прийняття шкідливих правок про скасування пожиттєвого фінмоніторингу для високопосадовців (№8008). Важливі для країни ініціативи мають підтримку і провладної партії і опозиції. Тобто для таких питань навіть конституційна більшість ) не проблема. Тому справжня роль ексОПЗЖ – це «рятівники» за викликом», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що саме за те, що ексОПЗЖ так «рятує» ситуацію й допомагає проштовхувати відверто шкідливі ініціативи, їх не усувають із керівних посад у комітетах.

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Зокрема, фігурант Реєстру держзрадників Нестор Шуфрич досі очолює Комітет свободи слова. Більше того, він перебрав на себе роль рупора на засіданнях Ради, або ж керівника більшості, адже виконує роль неформального «мотиватора» і майже під час кожного виступу закликає нардепів «менше говорити і швидше голосувати» та «демонструвати єдність».

«Тож заяви голови партії «Слуга народу» Шуляк та голови фракції партії влади Арахамії є доволі невдалою спробою пояснити суспільству, чому ексОПЗЖ досі в парламенті. З 2022 року парламент не може розглянути жодну ініціативу, яка впливає на депутатів проросійських партій, ані на місцевому рівні, ані на рівні парламенту, хоча таких ініціатив уже більше десяти. Напрацювання таких політиків блокується, бо колишні члени ОПЗЖ виконували і продовжують виконувати роль «рятівників» за викликом для керівництва партії влади», – підсумували в «Чесно».

Проте зазначається, що ОПЗЖ повним складом не голосувала у ключових питаннях, де був хоч якийсь інтерес країни-агресорки. Наприклад, під час звернення до міжнародних організацій у зв’язку з ескалацією Росією безпекової ситуації навколо України, невизнання незалежності самопроголошених утворень ОРДЛО, голосування за вихід України з угод СНД. Вони не голосували навіть за продовження угоди між Україною та Нідерландами щодо розслідування падіння літака рейсу MH17.

​Раніше повідомлялося, що депутат із ОПЗЖ п’ять місяців прогулював роботу на митниці та рік ігнорував засідання ради.

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Крім того, екснардеп від ОПЗЖ Волошин постане перед судом за держзраду.