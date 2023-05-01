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Екснардеп від ОПЗЖ Волошин постане перед судом за держзраду

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Екснардеп від ОПЗЖ Волошин постане перед судом за держзраду
Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт проти екснардепа Олега Волошина
фото: СБУ

Олегу Волошину загрожує 15 років тюрми на підставі двох кримінальних проваджень

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо підозрюваного у державній зраді колишнього народного депутата України від забороненої партії ОПЗЖ Олега Волошина. Про це повідомляє пресслужба ДБР. 

Встановлено, що упродовж останніх років народний депутат України Волошин, виступаючи з трибуни Верховної Ради України, а також у численних інтерв’ю та ефірах на телебаченні розповсюджував пропагандистські наративи РФ та вів підривну діяльність проти України. Його слова спотворювали дійсний стан справ у військово-політичному житті країни, у чутливих для людей соціальних питаннях.

«На думку експертів, всі його виступи у сукупності та за загальним змістом є однією з форм підривної діяльності. Він фактично займався пропагандою, яка сприяла досягненню політичних цілей військово-політичного керівництва російської федерації відносно Української держави. Цим він шкодив суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України», – йдеться у повідомленні.

Депутат обвинувачується у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) та нанесені умисних легких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 125 КК України) за побиття ветерана АТО влітку 2020 року. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора. Відомо, що наразі Волошин переховується від правосуддя в РФ.

Нагадаємо, що нардеп від колишньої ОПЗЖ Олег Волошин отримав підозру у держзраді в лютому 2023 року. Пізніше Волошин подав до Ради заяву про складання мандата.

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Теги: розслідування ДБР державна зрада

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