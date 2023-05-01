Екснардеп від ОПЗЖ Волошин постане перед судом за держзраду
Олегу Волошину загрожує 15 років тюрми на підставі двох кримінальних проваджень
Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо підозрюваного у державній зраді колишнього народного депутата України від забороненої партії ОПЗЖ Олега Волошина. Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Встановлено, що упродовж останніх років народний депутат України Волошин, виступаючи з трибуни Верховної Ради України, а також у численних інтерв’ю та ефірах на телебаченні розповсюджував пропагандистські наративи РФ та вів підривну діяльність проти України. Його слова спотворювали дійсний стан справ у військово-політичному житті країни, у чутливих для людей соціальних питаннях.
«На думку експертів, всі його виступи у сукупності та за загальним змістом є однією з форм підривної діяльності. Він фактично займався пропагандою, яка сприяла досягненню політичних цілей військово-політичного керівництва російської федерації відносно Української держави. Цим він шкодив суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України», – йдеться у повідомленні.
Депутат обвинувачується у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) та нанесені умисних легких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 125 КК України) за побиття ветерана АТО влітку 2020 року. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років.
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора. Відомо, що наразі Волошин переховується від правосуддя в РФ.
Нагадаємо, що нардеп від колишньої ОПЗЖ Олег Волошин отримав підозру у держзраді в лютому 2023 року. Пізніше Волошин подав до Ради заяву про складання мандата.
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