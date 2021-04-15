Кравчук прокоментував можливість повернення ядерного статусу Україні

Для України дуже важлива єдність Європи, заявив Кравчук

Голова української делегації в Тристоронньої контактної групи щодо урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук прокоментував в етері «Україна 24» можливість повернення Києву ядерного статусу.

За словами Кравчука, зараз це питання не стоїть на порядку денному зовнішньополітичного курсу України, передає «РБК Україна»

«Є чіткі визначення зовнішньополітичного курсу. У ньому немає позиції про відновлення ядерного статусу. Є інші позиції, які сьогодні для України дуже важливі. Це єдність Європи... А позиції про відновлення ядерного статусу не існує», – зазначив Кравчук.

Напередодні посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Україна підніме питання повернення ядерного статусу, якщо не вступить до НАТО. «В України немає іншого вибору: або ми є частиною союзу такого як НАТО і робимо свій внесок, щоб ця Європа стала сильнішою, або тоді у нас залишається єдина опція – озброюватись самим, і можливо, знову подумати про ядерний статус. Як інакше ми можемо гарантувати нашу оборону?», – сказав дипломат.

Нагадаємо, всі країни-члени НАТО засудили агресію Росії проти України.