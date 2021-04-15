  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Кравчук прокоментував можливість повернення ядерного статусу Україні

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кравчук: Позиції про відновлення ядерного статусу не існує - Кравчук прокоментував можливість повернення ядерного статусу Україні
    Кравчук: Позиції про відновлення ядерного статусу не існує
    Фото з відкритих джерел

    Для України дуже важлива єдність Європи, заявив Кравчук

    Голова української делегації в Тристоронньої контактної групи щодо урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук прокоментував в етері «Україна 24» можливість повернення Києву ядерного статусу.

    За словами Кравчука, зараз це питання не стоїть на порядку денному зовнішньополітичного курсу України, передає «РБК Україна»

    «Є чіткі визначення зовнішньополітичного курсу. У ньому немає позиції про відновлення ядерного статусу. Є інші позиції, які сьогодні для України дуже важливі. Це єдність Європи... А позиції про відновлення ядерного статусу не існує», – зазначив Кравчук.

    Напередодні посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Україна підніме питання повернення ядерного статусу, якщо не вступить до НАТО. «В України немає іншого вибору: або ми є частиною союзу такого як НАТО і робимо свій внесок, щоб ця Європа стала сильнішою, або тоді у нас залишається єдина опція – озброюватись самим, і можливо, знову подумати про ядерний статус. Як інакше ми можемо гарантувати нашу оборону?», – сказав дипломат.

    Нагадаємо, всі країни-члени НАТО засудили агресію Росії проти України.

    Читайте також: Як потрапити до НАТО: три горішки для України
    Теги: НАТО Леонід Кравчук Андрій Мельник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies