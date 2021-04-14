Українська розвідка розглядає три варіанти дій РФ проти України

На початку березня поблизу державного кордону України були розгорнуті збройні сили РФ чисельність 89 тис.

Аналіз ГУР Міноборони свідчить про наростання рівня загрози застосування військової сили з боку РФ

Аналіз безпекового середовища навколо державного кордону України свідчить про наростання рівня загрози застосування військової сили з боку Російської Федерації. Про це заявив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України полковник Кирило Буданов.

«Загалом аналіз безпекового середовища навколо України свідчить про наростання рівня загрози застосування військової сили з боку РФ. Мета - зберегти Україну у сфері свого геополітичного впливу, змусити її відмовитися від євроатлантичних прагнень і вирішити питання окупованих територій на умовах Москви», - сказав Буданов на засіданні парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки в середу.

За оцінками ГУР Міноборони України, Росія може реалізувати три варіанти дій проти України:

Це може бути демонстрація сили біля держкордону України та в окупованому Криму шляхом проведення заходів військового характеру.

Може мати місце військова операція збройних сил РФ з метою вирішення проблеми водопостачання Криму із захопленням частини території південних областей України.

Провокація підрозділів об'єднаних сил України до реалізації військових дій на тимчасово окупованій території Донбасу з подальшим звинуваченням України в порушенні наявних домовленостей.

Буданов також наголосив, що система управління противника функціонує в посиленому режимі, а в березні поточного року ЗС РФ посилили ведення розвідки на об'єктах на території України.

За його словами, станом на початок березня поточного року поблизу державного кордону України були розгорнуті збройні сили Російської Федерації у складі двох армій військово-повітряних сил і протиповітряної оборони (ППО), а також Чорноморського флоту, а в готовності до застосування перебували 28 батальйонних тактичних груп (БТГР) на Орловсько-Воронезькому, Донському та Кримському операційних напрямках.

Загальна чисельність розгорнутої групи становила 89 тисяч осіб.

Буданов зазначив, що орієнтовно завершення розгортання повного складу сил і засобів РФ поблизу держкордону України й на тимчасово окупованій території АР Крим очікується на 20 квітня.

Нагадаємо, Російська Федерація почала стягувати війська до українського кордону. У НАТО заявили про підтримку України та попереджають Росію про наслідки нової агресії.

13 квітня під час засідання комісії Україна-НАТО усі держави-члени Альянсу та союзники висловилися на підтримку України.

Державний секретар Ентоні Блінкен зустрівся в Брюсселі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Секретар Блінкен підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах агресії Росії.

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним та запропонував найближчими місяцями зустрітися . Байден запевнив у підтримці територіальної цілісності України.

Джерело: Інтерфакс-Україна