Посол у Німеччині: Україна може думати про відновлення ядерного статусу, якщо не вступить до НАТО

Мельник: Тоді у нас залишається єдина опція – озброюватись самим

Україні треба гарантувати оборону від російської агресії

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Україна підніме питання повернення ядерного статусу, якщо не вступить до НАТО. Це він сказав в етері німецької радіостанції Deutschlandfunk.

За словами Мельника, країна має справу з найбільшим переміщенням військ у Росії з часу Другої світової війни. Він закликав світ допомогти Україні.

Мельник додав, що без підтримки та санкцій, які були введені після анексії Криму та під час війни на Донбасі, Україна, мабуть, не вижила б за останні сім років, але цього все ще недостатньо.

Посол наполягає, що Україна має негайно стати членом НАТО, щоб захиститись від російської агресії. В іншому разі Києву доведеться повернути на порядок денний питання ядерного статусу.

«Ми повинні зробити все можливе для того, щоб завтра чи післязавтра Путін нас не загарбав», – заявив він.

Мельник вважає, що єдиною можливістю для цього є те, щоб Україна нарешті стала членом НАТО.

«В України немає іншого вибору: або ми є частиною союзу такого як НАТО і робимо свій внесок, щоб ця Європа стала сильнішою, або тоді у нас залишається єдина опція – озброюватись самим, і можливо, знову подумати про ядерний статус. Як інакше ми можемо гарантувати нашу оборону?», – сказав дипломат.

Нагадаємо, всі країни-члени НАТО засудили агресію Росії проти України.