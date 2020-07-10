Кремль побачив сигнал про вихід України з Мінських угод



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак

В адміністрації Путіна розкритикували заяву Олексія Резнікова щодо Мінських угод

У Кремлі розкритикували слова віцепрем’єр-міністра України Олексія Резнікова про необхідність перегляду Мінських угод як таких, що вже не відповідають нинішнім реаліям.

Як заявив заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак, цю заяву Резнікова, який також є заступником голови делегації України в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу, тепер мають підтвердити чи спростувати або президент, або прем’єр-міністр України.

Якщо ж цього не станеться, то, на думку Козака, «це дійсно означає вихід України з Мінських домовленостей, а відтак і з мінського і нормандського форматів переговорів про врегулювання конфлікту на Донбасі», і в такому разі, мовляв, «президент України повинен буде дезавуювати свій підпис піврічної давнини під підсумковим комюніке паризького саміту 9 грудня 2019 року».

Як зазначив Козак, важко сказати, чи слова Резнікова є офіційною позицією України, чи «особистою експертною думкою» віцепрем’єра.

За словами російського посадовця, тепер у Москві будуть «чекати офіційних заяв і пропозицій України».

При цьому, додав він, Росія також продовжить надавати так звану «гуманітарну підтримку» для окупованої нею частини Донбасу, що її Україна і її союзники називають іще одним грубим порушенням Росією суверенітету України і норм українського і міжнародного права.

Про становище на окупованій частині Донбасу говорив і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Він стверджував, що на останніх переговорах ТКГ в Мінську українська делегація «дезавуювала все, що було досягнено в Берліні» на зустрічі політичних радників країн «нормандського формату» минулого тижня, і з цього приводу, за його словами, Козак уже направив послання своїм колегам із інших країн «нормандського формату».

Джерело: Радіо Свобода