Ситуація на Донбасі: від початку доби бойовики РФ дев’ять разів відкривали вогонь



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Підрозділи Об’єднаних сил відповіли на усі вогневі дії противника

В результаті ворожих обстрілів отримали поранення троє українських захисників

У п’ятницю, 10 липня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі 9 разів порушили режим припинення вогню. Ворог знову активно застосовував заборонені Мінськими домовленостями зразки озброєння.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог на світанку застосував міномети калібру 120 мм на підступах до Причепилівки. З мінометів такого ж калібру, а також з гранатометів різних систем загарбники відкривали вогонь неподалік Хутора Вільний та Оріхового. Крім того, впродовж дня, окупанти обстріляли наші опорні пункти біля Новотошківського та Новолуганського з 82-х мм мінометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», факти ворожої збройної агресії зафіксовано у передмісті Авдіївки. На цій ділянці лінії фронту противник два рази вів вогонь, задіявши автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети. Також з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї агресор провокував наших захисників неподалік Водяного, а з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – поблизу Невельського.

За поточну добу троє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. Їх оперативно доставлено до лікувальних закладів та надано невідкладну допомогу лікарів.

«Під час ворожих обстрілів наші захисники проявили мужність та витримку. Підрозділи Об’єднаних сил рішуче відповіли на усі вогневі дії противника, змусивши окупантів повернутись до дотримання режиму «тиші». Втрати загарбників уточнюються», - йдеться в повдіомленні.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим «Тиша» дотримувався.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Як повідомлялося, 9 липня збройні формування РФ на Донбасі 7 разів порушили режим припинення вогню. За минулу добу внаслідок обстрілів противника втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

Як повідомлялося, в період з 4 квітня до 20 червня інспектори ОБСЄ нарахували 1300 обстрілів із забороненої зброї на Донбасі.