Кремль прокоментував слова Зеленського про переговори із РФ

Путін буцімто дуже хоче перемовин, та Київ проти

РФ намагається перекласти відповідальність за свою агресію

Президент України Володимир Зеленський буцімто вже давно ухвалив рішення відмовитися від переговорів із Росією. Про це заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи нещодавню заяву українського лідера, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

На думку речника кремлівського диктатора, Зеленський не висловив нової думки щодо переговорів з Москвою, бо начебто це Київ, а не країна-терористка РФ, не хоче перемовин.

«Він давно вже сказав, що йому нема про що розмовляти, він давно вже прийняв рішення відмовитися від будь-якої ідеї переговорів», – зазначив Пєсков.

До цього представник Кремля розповів, що президент Росії на зустрічі з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом підтвердив готовність Москви вести переговори з Києвом за дотримання одного основного принципу. Та змовчав про цинічні умови, на яких наполягав Кремль.

Напередодні, 27 вересня президент України повідомив, що якщо Росія визнає псевдореферендуми на загарбаних територіях України, то йому нема про що розмовляти з Путіним. За його словами, позиція української держави в цьому питанні залишається незмінною.

Як відомо, 27 вересня у самопроголошених ДНР та ЛНР, а також на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей України завершилося голосування на «референдумах про приєднання до Росії». Більшість тих, хто проголосував, нібито підтримали «приєднання».