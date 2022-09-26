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Кремль готовий до переговорів з Україною, проте на нових умовах, – МЗС Туреччини

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кремль готовий до переговорів з Україною, проте на нових умовах, – МЗС Туреччини
фото ілюстративне

Які саме умови вигадала Росія поки не повідомляється

Російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів із Україною на нових умовах. Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу на прессконференцію, передають росЗМІ.

«Під час переговорів з нашим президентом (Реджеп Таїпом Епдогано, – ред.) Путін заявляв про можливість повернутися до переговорів з Києвом, але на нових умовах, що з'явилися», – зазначив Чавушоглу, але не уточнив про які умови йдеться.

Турецький міністр зазначив, що з кожним днем ​​це стає дедалі складніше, проте Ердоган продовжує вести переговори з Путіним, а також із українським лідером Володимиром Зеленським.

«Наша мета – організувати зустріч двох лідерів для прийняття рішень на рівні глав держав», – додав міністр, зазначивши, що за наслідки бойових дій «розплачується весь світ».

Нагадаємо, раніше у Кремлі заявили, що наразі не бачать перспектив політико-дипломатичного врегулювання війни, яку Росія веде проти України.

Раніше міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров заявив, що РФ не відмовляється від переговорів з Україною, але що більше відкладається процес, то складніше буде домовитися. 

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак переконаний, що з Російською Федерацією не можна домовлятись, а вирішити «російське питання» можна тільки силою. 

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Теги: росія окупанти війна путін Володимир Зеленський Україна переговори

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