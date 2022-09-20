Обмін полонених, переговори, помилки Путіна. Головне з інтерв'ю Ердогана

Реджеп Ердоган розповів, що веред переговори і з Путіним, і з Зеленським

Реджеп Ердоган про переговори щодо війни в Україні: «Якщо ми хочемо досягти результату, то маємо переговорити з обома лідерами, а не виступати на боці одного з них»

Туреччина дотримується збалансованої політики щодо війни між Україною та Росією та намагається звести лідерів двох країн за столом переговорів, однак наразі успіхів у цьому питанні немає. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп у інтерв'ю американському каналу PBS.

Президент Туреччини нагадав, що в Узбекистані він провів переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Він також поінформував про досягнення угоди між Росією та Україною про обмін полоненими.

«На даний момент досягнуто домовленості про обмін 200 полонених. Це гарне досягнення… З іншого боку, наші друзі та технічний персонал всебічно займаються питаннями з агропродукції. І це, звичайно ж, гарний перебіг подій. Але тут важливо, щоб і Україна виявляла однакове з Росією розуміння і відтепер необхідно бути обопільно налаштованими, щоб зупинити ці конфлікти, цю війну», – сказав президент Ердоган в інтерв'ю американському телеканалу PBS у Нью-Йорку

За словами турецького лідера, особливе значення має повернення захоплених територій при досягненні миру між Росією та Україною.

«Це те, що потрібне і те, що очікується. У цьому питанні пан Гутерреш (генсек ООН) зробив певні кроки. Є кроки, які ми зробили. Ці кроки і повернення (територій) справді полегшать нашу роботу», – наголосив він.

Ердоган наголосив, що з 2014 року на зустрічах із Путіним закликає його повернути Крим його господарям.

«Вони є і нашими співвітчизниками. Ми сказали росіянам, що «якщо ви підете на цей крок, то це заспокоїть і нас, заспокоїть Україну, заспокоїть і кримських татар». Але, на жаль, з того часу не було зроблено жодного кроку в цьому напрямку», – сказав президент Туреччини.

На питання про те «чи усвідомлює Путін, що прорахувався, недооцінивши волю українського народу до самозахисту?» Ердоган сказав, «жоден лідер не визнає своєї помилки після того, як зробив крок».

Відповідаючи питанням, чи змогли росіяни виправдати це вторгнення, Ердоган сказав:

«Немає жодного виправдання вторгненням. І причинно-наслідковий зв'язок у цьому вторгненні найкраще можуть пояснити Зеленський та Путін, а не ми. Найкраще вони знають причини цього. Туреччина при оцінці цих причин виступає за те, щоб вислухати тут обидві сторони як країна, яка дотримується збалансованої політики. Ось чому ми маємо наполегливе бажання звести разом цих лідерів. Я хотів їх звести разом, почути це від них. Ми ще не досягли успіху, але я все ще маю надію», – наголосив глава держави.

Коментуючи питання про те, хто несе відповідальність за масові поховання, виявлені в регіонах, які раніше були окуповані російськими військами, Ердоган сказав, що «найідеальніша відповідь з цього питання дасть ООН після проведених робіт».

За словами Ердогана, Туреччина проводить переговори як російською стороною, так і українською, прагнучи досягти результату.

«Ми ведемо переговори і з Путіним, і з Зеленським. Також і генеральний секретар ООН продовжує контакти з Путіним та Зеленським. Що це означає? Якщо ми хочемо досягти результату, то маємо переговорити з обома лідерами, а не виступати на боці одного з них. Звичайно, важливо і це бачити, люди гинуть не лише з українського боку, а й з російського», – наголосив президент Туреччини.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін вчергове осоромився під час міжнародної зустрічі. Так, 16 вересня він мав переговори із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Самарканді, що в Узбекистані. Там тривав саміт Шанхайської організації співробітництва.

Зазначимо, що раніше президент Росії Володимир Путін заговорив про можливу зустріч із президентом України Володимиром Зеленським під час пресконференції в Узбекистані.

Додамо, президент України Володимир Зеленський наголосив, що він наразі не планує розпочинати переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. «На сьогодні ні. Я не бачу ніякого бажання з їхнього (Росії - ред.) боку, щоб бути конструктивними. Що стосується їх ультиматумів, то мені все одно, хто ці ультиматуми висував – він (Путін - ред.) або хтось інший. Це мій принцип – я не буду говорити з тим, хто ставить ультиматуми», – відповів президент на питання про переговори з Путіним.

Раніше міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров заявив, що РФ не відмовляється від переговорів з Україною, але що більше відкладається процес, то складніше буде домовитися.