Росія пропонувала Україні переговори, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ, – Стефанішина

Переговори із російською стороною можливі лише після деокупації територій України

Російські чиновники пропонували Україні мирні переговори для того, щоб зупинити контрнаступ Збройних сил. Про це повідомила міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає France 24.

«Вони хочуть, скажімо так, відвернути нашу увагу і зупинити те, що було стратегічно заплановано за місяць до цього. Це не той сценарій, який ми збираємося розігрувати», – підкреслила міністр.

За словами Стефанішиної, вона сподівається, що Україні разом з партнерами вдасться реалізувати всі військові і дипломатичні плани, щоб бути готовими до переговорів, коли настане відповідний для Києва момент.

«Необхідно, щоб ми використовували цей імпульс (контрнаступ - ред.) для масової деокупації нашої території, а потім, звичайно, ми будемо готові до переговорів, заснованим не на російських ультиматумах, а на чомусь, що дозволило б закінчити війну, але також і уникнути наступної війни на нашій землі, коли Росія зможе відновити свої резерви», – зазначила чиновниця.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наголосив, що він наразі не планує розпочинати переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. «На сьогодні ні. Я не бачу ніякого бажання з їхнього (Росії - ред.) боку, щоб бути конструктивними. Що стосується їх ультиматумів, то мені все одно, хто ці ультиматуми висував – він (Путін - ред.) або хтось інший. Це мій принцип – я не буду говорити з тим, хто ставить ультиматуми», – відповів президент на питання про переговори з Путіним.

Раніше міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров заявив, що РФ не відмовляється від переговорів з Україною, але що більше відкладається процес, то складніше буде домовитися