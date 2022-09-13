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Росія пропонувала Україні переговори, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ, – Стефанішина

Альона Боженко
glavcom.ua
Росія пропонувала Україні переговори, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ, – Стефанішина
Росія пропонувала Україні переговори на тлі контрнаступу ЗСУ
фото ілюстративне

Переговори із російською стороною можливі лише після деокупації  територій України

Російські чиновники пропонували Україні мирні переговори для того, щоб зупинити контрнаступ Збройних сил. Про це повідомила міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає France 24.

«Вони хочуть, скажімо так, відвернути нашу увагу і зупинити те, що було стратегічно заплановано за місяць до цього. Це не той сценарій, який ми збираємося розігрувати», – підкреслила міністр.

За словами Стефанішиної, вона сподівається, що Україні разом з партнерами вдасться реалізувати всі військові і дипломатичні плани, щоб бути готовими до переговорів, коли настане відповідний для Києва момент.

«Необхідно, щоб ми використовували цей імпульс (контрнаступ - ред.) для масової деокупації нашої території, а потім, звичайно, ми будемо готові до переговорів, заснованим не на російських ультиматумах, а на чомусь, що дозволило б закінчити війну, але також і уникнути наступної війни на нашій землі, коли Росія зможе відновити свої резерви», – зазначила чиновниця.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наголосив, що він наразі не планує розпочинати переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. «На сьогодні ні. Я не бачу ніякого бажання з їхнього (Росії - ред.) боку, щоб бути конструктивними. Що стосується їх ультиматумів, то мені все одно, хто ці ультиматуми висував – він (Путін - ред.) або хтось інший. Це мій принцип – я не буду говорити з тим, хто ставить ультиматуми», – відповів президент на питання про переговори з Путіним.

Раніше міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров заявив, що РФ не відмовляється від переговорів з Україною, але що більше відкладається процес, то складніше буде домовитися

 

Теги: росія міністр війна путін військові Москва переговори контрнаступ

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