Якщо Росія проведе «референдуми», то закриє можливість переговорів, – Зеленський

Всі, хто допомагатиме росіянам у проведенні «референдуми», відповідатимуть перед Україною

Нові так звані "референдуми" на окупованих територіях закриють для Російської Федерації можливість переговорів і з Україною, і з цивілізованим світом. Про це президент повідомив під час відеозвернення.

За його словами, позиція української держави в цьому питанні залишається незмінною.

«Позиція нашої держави залишається такою, якою була й раніше: ми нічого свого не віддамо. А якщо окупанти підуть шляхом цих псевдореферендумів, то для себе ж закриють будь-яку можливість переговорів з Україною та вільним світом, які російській же стороні однозначно будуть потрібні в певний момент», – повідомив гарант.

Зеленський також попередив, що всі, хто допомагатиме росіянам хоч якось реалізувати цей їхній намір, відповідатимуть перед Україною.

«У цей літній час щотижня з’являється дедалі більше повідомлень про те, що окупанти готуються до псевдореферендумів у зайнятих ними районах півдня нашої держави. Хочу сказати дуже просту річ: усі, хто допомагатиме окупантам хоч якось реалізувати цей їхній намір, відповідатимуть. Відповідатимуть перед Україною», – зауважив президент.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Херсонської області з'являється все більше установ, де нібито всі охочі можуть отримати матеріальну допомогу в розмірі 10 тисяч рублів. Так загарбники намагаються «купити» голоси жителів регіону для псевдореферендуму.

Раніше СБУ викрила зрадників, які готували «референдум» на Херсонщині.

Також за даними розвідки, Росія не досягла своєї головної мети – окупувати Україну – і готується до приєднання вже захоплених територій.