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    Крим та Донбас зникли з поля зору комісара Ради Європи з прав людини – Кулеба

    На думку українського дипломата, підхід жо питання Криму та Донбасу Нілса Мужнієкса є неприпустимим
    Права людини в Криму та на Донбасі зникли з поля зору комісара Ради Європи (РЄ) з прав людини Нілса Мужнієкса. Про це за результатами оприлюднення звіту комісара РЄ з прав людини за третій квартал 2017 року написав у Тwitter постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба. «Обговорили на Комітеті міністрів Ради Європи
    • Сьогодні, 00:10
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    Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба
    Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба

    На думку українського дипломата, підхід жо питання Криму та Донбасу Нілса Мужнієкса є неприпустимим

    Права людини в Криму та на Донбасі зникли з поля зору комісара Ради Європи (РЄ) з прав людини Нілса Мужнієкса.

    Про це за результатами оприлюднення звіту комісара РЄ з прав людини за третій квартал 2017 року написав у Тwitter постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

    «Обговорили на Комітеті міністрів Ради Європи звіт комісара РЄ за третій квартал 2017. Довелося відійти від дипломатії і назвати речі своїми іменами: права людини в Криму та на Донбасі зникли з поля зору комісара», - написав Кулеба.

    На його думку, такий підхід є неприпустимим.

    «Це факт і це тотально неприпустимо», - резюмував дипломат.

    Нагадаємо, українські правозахисники звернулися з відкритим листом до міністра закордонних справ Німеччини Зігмара Габріеля з проханням поставити перед урядом Росії питання про необхідність організації доступу лікарів з міжнародних організацій до українців, яких утримують в Росії і Криму з політичних мотивів.

    Нещодавно мама українського політичного в’язня Олександра Кольченка, утримуваного у російській в’язниці у Челябінській області, повідомила, що стан її сина погіршується, він сильно схуднув. 

    26 листопада у Києві пройшла акція «Марне очікування» на підтримку політичного в’язня Олександра Кольченка, якого незаконно утримують в Росії. Учасники події чекали на Кольченка з іменною табличкою в зоні прильоту аеропорту.

    Акцію підтримали українці у Варшаві

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