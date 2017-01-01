Крим та Донбас зникли з поля зору комісара Ради Європи з прав людини – Кулеба
- Сьогодні, 00:10
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На думку українського дипломата, підхід жо питання Криму та Донбасу Нілса Мужнієкса є неприпустимим
Права людини в Криму та на Донбасі зникли з поля зору комісара Ради Європи (РЄ) з прав людини Нілса Мужнієкса.
Про це за результатами оприлюднення звіту комісара РЄ з прав людини за третій квартал 2017 року написав у Тwitter постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.
«Обговорили на Комітеті міністрів Ради Європи звіт комісара РЄ за третій квартал 2017. Довелося відійти від дипломатії і назвати речі своїми іменами: права людини в Криму та на Донбасі зникли з поля зору комісара», - написав Кулеба.
На його думку, такий підхід є неприпустимим.
«Це факт і це тотально неприпустимо», - резюмував дипломат.
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