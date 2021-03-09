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    Кримчани зірвали флешмоб Аксьонова до сьомої річниці окупації

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    Кримчани не підтримали флешмоб Аксьонова до сьомої річниці окупації - Кримчани зірвали флешмоб Аксьонова до сьомої річниці окупації
    Кримчани не підтримали флешмоб Аксьонова до сьомої річниці окупації

    Російські пропагандисти обурені низькою підтримкою Аксьонова та Путіна на захопленому півострові

    Так званий «глава» тимчасово окупованого українського півострова Крим Сергій Аксьонов в лютому запустив в соцмережах акцію на підтримку глави Кремля Володимира Путіна і подій 2014 року. Але кримчани зірвали флешмоб Аксьонова.

    Про це повідомив російський пропагандист, журналіст одного з федеральних видань РФ Андрій Гусій.

    У зв'язку з провалом акції виникло два питання, написав Гусій. По-перше, дух «кримської весни» вивітрився з регіону, люди більше піклуються про власне благополуччя і події 7-річної давності для них не важливі, тому що на першому плані рішення проблем в сучасних російських умовах.

    По-друге, проявився низький рівень підтримки Аксьонова, нездатність мобілізувати громадян за допомогою соцмереж, навіть при наявності ресурсів партії «Єдина Росія» в мережах, лояльних громадських і адмінресурсу.

    І обидва пункти як-би говорять про наближення проблем на виборах, впевнений пропагандист.

    «... Якщо навіть партія і всі важелі не дозволяють зібрати людей хоча б в соцмережах в рамках підтримки Путіну, то що буде в вересні? Можна сказати, демарш вийшов з боку партій і чиновників в сторону Аксьонова та Путіна», - написав Гусій.

    За весь час існування хештега #ПутінКримРоссіяНавсегда ( з 2014 року) з'явилося менше 800 публікацій. За десять днів до закінчення річниці «кримської весни» з'явилося 400 публікацій.

    Причому, офіційно населення Криму становить понад 2,34 мільйона чоловік, не рахуючи приїжджих, порахував російський пропагандист.

    Теги: Крим Росія Путін Сергій Аксьонов населення окупація
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