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    Треба шукати третю країну, яка представлятиме нас в Росії після розриву дипвідносин, – дипломат

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    &laquo;В разі подальших кроків Росії на Донбасі треба негайно приймати таке рішення&raquo; &ndash; дипломат - Треба шукати третю країну, яка представлятиме нас в Росії після розриву дипвідносин, – дипломат

    «В разі подальших кроків Росії на Донбасі треба негайно приймати таке рішення» – дипломат

    «Судячи з ситуації, яка розвивається, треба бути готовими до розриву дипстосунків з РФ» – Чалий

    Якщо нинішнє загострення на фронті продовжиться, розрив дипломатичних відносин з Росією буде неминучим. І до цього слід готуватися.

    Про це колишній посол України у США, заступник голови Адміністрації президента України у 2014-15 роках Валерій Чалий заявив в ефірі програми «Студія Захід» з Антоном Борковським.

    «Судячи з цієї ситуації, яка розвивається, треба бути готовими до розриву дипломатичних стосунків з Російською Федерацією. Тобто треба підготувати це рішення», – зазначив дипломат.

    Зокрема, йдеться про те, консули якої держави – партнера України могли б виконувати функції нинішніх українських консулів на російській території у випадку їхнього відкликання.

    «В разі подальших кроків Росії на Донбасі треба негайно приймати таке рішення, звертаючись до якоїсь країни-посередника, яка б представляла наші позиції з консульських питань», – пояснив Чалий.

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    Теги: Росія дипломатія США посол Валерій Чалий
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