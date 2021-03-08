Російські окупанти в Криму взялися за винищення Фороського парку (відео)

Знищення української памʼятки природи проводить структура, наближена до компанії «Татнєфть»

Російська адміністрація окупованого Криму почала знищення памʼятки природи України – Фороського парку. Як повідомляють Крим.Реалії, попри протести місцевих мешканців, окупанти знищують вікові дерева й ведуть на їх місці забудову.

Зазначається, що парк Форосу для України – пам’ятка і природоохоронна територія загальнодержавного значення. На його території ростуть понад 200 видів дерев та кущів із різних куточків світу, деяким з них – понад сто років.

Загарбники ж вирішили частину парку у Форосі забудувати, через це вирізають й викопують десятки рідкісних, екзотичних і червонокнижних дерев.

У окупаційному «міністерстві екології Криму» обуреним місцевим жителям заявили: будівництво ведеться законно.

Жителі Форосу після кількох місяців безуспішної боротьби за збереження парку навіть записали звернення до президента РФ Володимира Путіна, в якому поскаржилися, що на місці дерев в парку будують паркани, а місцевих жителів «ніхто не чує».

Звернення жителів Форосу до Путіна ніяк не вплинуло на темпи знищення парку.

Із 2016 року санаторієм «Форос» формально розпоряджається Федерація профспілок Татарстану (Татарстан – суб'єкт РФ), проте є інформація, що насправді нерухомість потрапила до рук компанії «Татнєфть».

Російське видання «РБК», посилаючись на власні джерела, близькі до уряду Татарстану, у 2016 році писало, що складна схема купівлі санаторію була обрана, аби «Татнєфть» могла обійти європейські й американські санкції.

Раніше кримські активісти зафіксували знищення окупантами конструкцій Ханського палацу на Бахчисарайського історико-культурного заповідника.

Також у Ленінському районі окупованої АР Крим через незаконний видобуток піску було зруйновано античне городище Артезіан.