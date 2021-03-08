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    Російські окупанти в Криму взялися за винищення Фороського парку (відео)

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    Будівництво в Фороському парку вражає своєю масштабністю - Російські окупанти в Криму взялися за винищення Фороського парку (відео)

    Будівництво в Фороському парку вражає своєю масштабністю

    Фото: Facebook

    Знищення української памʼятки природи проводить структура, наближена до компанії «Татнєфть»

    Російська адміністрація окупованого Криму почала знищення памʼятки природи України – Фороського парку. Як повідомляють Крим.Реалії, попри протести місцевих мешканців, окупанти знищують вікові дерева й ведуть на їх місці забудову.

    Зазначається, що парк Форосу для України – пам’ятка і природоохоронна територія загальнодержавного значення. На його території ростуть понад 200 видів дерев та кущів із різних куточків світу, деяким з них – понад сто років.

    Загарбники ж вирішили частину парку у Форосі забудувати, через це вирізають й викопують десятки рідкісних, екзотичних і червонокнижних дерев.

    У окупаційному «міністерстві екології Криму» обуреним місцевим жителям заявили: будівництво ведеться законно.

    Жителі Форосу після кількох місяців безуспішної боротьби за збереження парку навіть записали звернення до президента РФ Володимира Путіна, в якому поскаржилися, що на місці дерев в парку будують паркани, а місцевих жителів «ніхто не чує».

    Звернення жителів Форосу до Путіна ніяк не вплинуло на темпи знищення парку.

    Із 2016 року санаторієм «Форос» формально розпоряджається Федерація профспілок Татарстану (Татарстан – суб'єкт РФ), проте є інформація, що насправді нерухомість потрапила до рук компанії «Татнєфть».

    Російське видання «РБК», посилаючись на власні джерела, близькі до уряду Татарстану, у 2016 році писало, що складна схема купівлі санаторію була обрана, аби «Татнєфть» могла обійти європейські й американські санкції.

    Раніше кримські активісти зафіксували знищення окупантами конструкцій Ханського палацу на Бахчисарайського історико-культурного заповідника.

    Також у Ленінському районі окупованої АР Крим через незаконний видобуток піску було зруйновано античне городище Артезіан.

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    Теги: Крим окупанти санкції нерухомість будівництво активісти парк
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