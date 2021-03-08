У результаті зіткнення авто у РФ загинули щонайменше сім осіб (відео)

Винуватцем ДТП є водій легкового автомобіля, який виїхав на зустрічну смугу

Всі сім загиблих в ДТП знаходилися в легковому автомобілі

Зіткнення легкового та вантажного автомобілів на трасі в Самарській області привело до загибелі семи осіб, повідомило федеральному агентству ТАСС в понеділок джерело в правоохоронних органах.

«За попередніми даними, під час зіткнення вантажівки та легкового автомобіля загинули семеро людей», – сказав співрозмовник агентства.

За словами джерела, винуватцем ДТП є водій легкового автомобіля, який виїхав на зустрічну смугу. Він загинув.

Відео публікує канал Mash.

Як уточнили в пресслужбі ГУ МВС по регіону, співробітники Державтоінспекції працюють на місці ДТП, яке сталося о 05:50 ранку на трасі Волзький – Курумоч.

Всі сім загиблих в ДТП знаходилися в легковому автомобілі, повідомили ТАСС в ГУ МВС по регіону. «Всі загиблі перебували в автомобілі Volkswagen Tiguan, який, за попередньою версією, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з вантажівкою. Загинули дві дівчини і п’ятеро молодих людей. На місці ДТП організовано реверсивний рух – по одній смузі», – повідомили в МВС. За даними джерела ТАСС, вік загиблих – від 17 до 24 років.

У пресслужбі МНС РФ зазначили, що зіткнулися вантажівка Isuzu і легковий Volkswagen, водій фури не постраждав. У ліквідації наслідків ДТП беруть участь 42 людини і 16 одиниць техніки, співробітники МНС проводили деблокування потерпілих.

Нагадаємо, український автобус потрапив в аварію 6 березня о 00:50 за київським часом поблизу міста Радимно Підкарпатського воєводства, за 30 км від кордону з Україною. Автобус сполученням Познань-Херсон, в якому перебували 57 осіб, зокрема двоє водіїв, перекинувся, з’їжджаючи з автомагістралі A4 до пункту обслуговування пасажирів Кашице.

За попередньою інформацією, автобус наїхав на огороджувальні стовпчики, у результаті чого впав у рів і перекинувся.