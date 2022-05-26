«Кримський суд» змінив вирок Мустафі Джемілєву

«Верховний суд Криму» призначив Джемілєву покарання у вигляді 3 років позбавлення волі та штрафу

«Верховний суд Криму», який нині контролюється Росією, посилив заочний вирок лідерові кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву, призначивши йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі та штрафу. Про це повідомив адвокат Микола Полозов.

«На вимогу прокурора «суд» другої інстанції змінив вирок. Так, судом було скасовано звільнення Мустафи Джемілєва від покарання у зв'язку з амністією за звинуваченнями у недбалому зберіганні зброї та незаконному зберіганні боєприпасів, а за звинуваченням у незаконному перетині держкордону РФ термін покарання було підвищено з 2 до 3 років позбавлення волі», – повідомив адвокат.

Таким чином, «Верховний суд Криму» вирішив, що за звинуваченням у недбалому зберіганні вогнепальної зброї покарання має становити 20 тисяч рублів штрафу. За звинуваченням у незаконному зберіганні боєприпасів – 1 рік позбавлення волі. За звинуваченням у незаконному перетині «держкордону РФ» – 3 роки позбавлення волі.

За його словами адвоката, запобіжний захід «суд» залишив тогочасним – взяття під варту з моменту арешту. Полозов має намір оскаржити це рішення апеляційної інстанції.

Нагадаємо, що захоплених на території Херсонської області та в Мелітополі українських громадян окупанти вивозять до слідчих ізоляторів тимчасово окупованого Криму.

Раніше член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв повідомив, що окупанти продовжують проводити репресивні дії на всій території Генічеського району, що на Херсонщині.