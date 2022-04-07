Допитують та залякують людей: росіяни вдаються до репресій на півдні України

В окупованій Каховці починає діяти «воєнна поліція» загарбників

Росіяни вдаються до репресій на півдні України. Окупанти продовжують проводити репресивні дії на всій території Генічеського району, що на Херсонщині. Про це повідомив член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.

«Зупиняють автомобілі, затримують людей і везуть до 17 училища «на підвал», де окупанти створили об'єкт для «допитів» та залякувань», – написав Барієв на своїй сторінці у Facebook.

В окупованій Каховці починає діяти «воєнна поліція» загарбників, повідомляє Каховська міська територіальна громада.

Мешканців Каховки закликають берегти себе, дотримуватись комендантської години і не провокувати загарбників.

Нагадаємо, у результаті наступальних дій Збройних Сил України російські окупанти втратили контроль над трьома населеними пунктами в Херсонській області.

Раніше радник глави Офісу президента і військовий експерт Олексій Арестович розповів, що війська окупантів готуються здати Херсон, а в Миколаївській області їх вже немає.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині викрали ще одного голову місцевої громади.

Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь висловив думку, що наступні два тижні на фронті будуть вирішальними.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович прогнозує, що активна фаза війни в Україні має закінчитись до середини квітня. Він зауважив: якщо до цього терміну не буде мирної угоди, розпочнеться партизанська війна.