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    Політика

    Криптовалютні біржі заблокували акаунти росіян, які обходили санкції (відео)

    Криптовалютні біржі вже заблокували акаунти, на які вказала українська сторона - Криптовалютні біржі заблокували акаунти росіян, які обходили санкції (відео)
    Криптовалютні біржі вже заблокували акаунти, на які вказала українська сторона
    фото: ДБР

    ДБР запобігло фінансування підривної діяльності проти України

    Працівники Державного бюро розслідувань встановили факти використання росіянами криптовалютних бірж для обходу санкцій, застосованих щодо РФ міжнародною спільнотою. Про це повідомляє пресслужба відомства.

    ДБР виявило, що окремі представники криптоіндустрії дозволяли користувачам з російської федерації та республіки Білорусь здійснювати анонімні транскордонні валютообмінні та криптовалютні операції всупереч вимогам FATF, в обхід санкцій.

    Серед іншого це відбувалось і через певні українські вебсайти. Таким чином здійснювалося фінансування підривної діяльності проти України.

    ДБР передало відповідну інформацію уповноваженим органам української влади, які своєю чергою звернулись до провідних світових криптовалютних бірж з проханням застосувати відповідні обмежувальні заходи.

    Криптовалютні біржі вже заблокували акаунти, на які вказала українська сторона.

    Як повідомлялося, криптобіржа Binance обмежить акаунти росіян. До відома, німецькомовний акаунт російського пропагандистського медіапроєкту RT був повністю видалений у соцмережі TikTok.

    Теги: Білорусь росія окупанти санкції війна фінансування Україна Державне бюро розслідувань окупація #stoprussia
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    Криптовалютні біржі заблокували акаунти росіян, які обходили санкції (відео)