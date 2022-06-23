Скандальний Червоненко виїхав до Польщі – активіст (фото)

Євген Червоненко виїхав до Польщі, його помітили у пункті видачі безкоштовних стартових пакетів для біженців

Скандальний український політик виїхав за межі країни

Євген Червоненко, який уже під час війни відзначився скандалом у тилу, виїхав до Польщі. Про це повідомив у Telegram активіст Сергій Стерненко.

За словами Стерненка, Червоненко на червоному Audi виїхав з України через прикордонний пункт «Ягодин». Політику 62 роки, тож на нього не розповсюджується заборона виїзду з України для чоловіків під час воєнного стану.

У Польщі Червоненко був помічений у пункті для українських біженців, де отримав безкоштовний стартовий пакет місцевого мобільного оператора.

Сергій Стерненко оприлюднив фотографії Червоненка, зроблені на польській території, зокрема біля пункту видачі стартових пакетів.

Нагадаємо, що у квітні Євген Червоненко був помічений у Івано-Франківській області, де влаштував скандал на автозаправці у курортному місті Яремче.

За інформацією Сергія Стерненка, Червоненко вимагав заправити його автомобіль до повного баку, оперуючи якимось документом від Збройних сил України.

А у червні в Києві скандальний політик, якого пов'язують дружбою із кумом Путіна Віктором Медведчуком, розгулював по крамниці у футболці ЗСУ.