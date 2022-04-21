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    Санкції ЄС в дії: криптобіржа Binance обмежить акаунти росіян

    Користувачі Binance з Росії зможуть використовувати тільки функцію виведення криптоактивів - Санкції ЄС в дії: криптобіржа Binance обмежить акаунти росіян
    Користувачі Binance з Росії зможуть використовувати тільки функцію виведення криптоактивів
    фото з відкритих джерел

    Криптобіржа обмежує облікові записи користувачів з РФ, загальна вартість криптоактивів яких перевищує 10 тисяч євро

    Одна з найбільших криптобірж світу Binance обмежить доступ до своїх сервісів користувачам із Росії. Про це повідомляється на сайті криптовалютної біржі.

    Так, облікові записи користувачів з РФ, загальна вартість криптоактивів яких перевищує 10 тисяч євро, будуть обмежені. Користувачі зможуть використовувати тільки функцію виведення. Такі обмеження запроваджуються в рамках санкції ЄС проти РФ через агресію в Україні.

    «Відповідно до п'ятого пакета обмежувальних заходів ЄС проти Росії, Binance зобов'язана обмежити послуги для громадян Росії або фізичних осіб, які проживають в Росії, або юридичних осіб, зареєстрованих в Росії, які мають криптоактиви, що перевищують 10 тисяч євро. Тому ми вимагаємо від вас завершити перевірку підтвердження адреси. Рахунки, які підпадають під це обмеження, будуть переведені в режим лише зняття коштів. На цих рахунках не буде дозволено здійснювати депозити чи торгівлю», – йдеться у повідомленні.

    Водночас зазначається, що рахунки росіян, які проживають за межами Росії та рахунки російських громадян або осіб, які проживають у РФ, у яких загальна вартість криптоактивів не перевищує 10 тисяч євро, не будуть порушені та залишаться активними.

    Нагадаємо, що Binance з 9 березня не підтримує картки Mastercard та Visa, випущені на території Росії. А 21 березня Binance відключила вісім російських банків.

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    Теги: ЄС росія окупанти санкції війна Україна окупація #stoprussia
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    Санкції ЄС в дії: криптобіржа Binance обмежить акаунти росіян