Найвищі зарплати в Україні: аналітики назвали п'ять сфер

Найвищі зарплати, як і завжди, пропонують ІТ-шникам

Червень показав умовну стабілізацію зарплат

Компанії, яким вдалося зберегти свою діяльність в умовах кризи, вже здійснили оптимізацію витрат. В квітні експертно-аналітичний центр кадрового порталу grc.ua зафіксував падіння середньої заробітної плати на 10%, порівнюючи з довоєнним періодом. У травні у більшості професійних сфер продовжилося зниження зарплат до критично низького рівня, а ось у червні спостерігається умовна стабілізація виплат.

Кому платять найвищі зарплати в Україні

Аналітика сервісу grc.ua

Найвищі зарплати, як і завжди, пропонують ІТ-шникам, керівникам та у сфері консалтинг. Проте, порівнюючи з попереднім місяцем, у червні у вакансіях цих професійних сфер пропонують нижчі зарплати. ІТ-вцям пропонують в середньому 70 900 грн, керівникам – 45 300 грн. В сфері консалтинг середня зарплата знизилася майже вдвічі, порівнюючи з травнем, і складає 33 000 грн.

У червні з’явилися пропозиції роботи з високими зарплатами у таких професійних сферах, як будівництво й нерухомість, управління персоналом, видобуток сировини.

Ринок нерухомості у великих містах почав оживати, роботодавці цієї сфери почали публікувати вакансії для менеджерів з аренди та продажу нерухомості.

У сфері будівництва та нерухомості, окрім рієлторів, на зарплати вище середнього рівня можуть претендувати інженери-проектувальники. Їм пропонують до 40 000 грн. Спеціалістам робітничих професій у сфері будівництва платять, як і раніше, не надто високу зарплату – в середньому 11 500 грн.

Нагадаємо, раніше експерти спрогнозували, що для відновлення довоєнного рівня зарплат в Україні знадобиться приблизно 3-5 років.

Як повідомили у Нацбанку, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні падіння зарплат у приватному секторі в середньому склало від 25% до 50% у порівнянні з довоєнним часом. Найбільше таких – у добувній промисловості та будівництві.

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