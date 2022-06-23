  1. Головна
  2. Економіка
  3. Особисті фінанси
  4. Найвищі зарплати в Україні: аналітики назвали п'ять сфер
рус
    Особисті фінанси

    Найвищі зарплати в Україні: аналітики назвали п'ять сфер

    графіка
    Найвищі зарплати, як і завжди, пропонують ІТ-шникам - Найвищі зарплати в Україні: аналітики назвали п'ять сфер
    Найвищі зарплати, як і завжди, пропонують ІТ-шникам
    фото з відкритих джерел

    Червень показав умовну стабілізацію зарплат

    Компанії, яким вдалося зберегти свою діяльність в умовах кризи, вже здійснили оптимізацію витрат. В квітні експертно-аналітичний центр кадрового порталу grc.ua зафіксував падіння середньої заробітної плати на 10%, порівнюючи з довоєнним періодом. У травні у більшості професійних сфер продовжилося зниження зарплат до критично низького рівня, а ось у червні спостерігається умовна стабілізація виплат.

    Кому платять найвищі зарплати в Україні

    Аналітика сервісу grc.ua

    Аналітика сервісу grc.ua

    Найвищі зарплати, як і завжди, пропонують ІТ-шникам, керівникам та у сфері консалтинг. Проте, порівнюючи з попереднім місяцем, у червні у вакансіях цих професійних сфер пропонують нижчі зарплати. ІТ-вцям пропонують в середньому 70 900 грн, керівникам – 45 300 грн. В сфері консалтинг середня зарплата знизилася майже вдвічі, порівнюючи з травнем, і складає 33 000 грн.

    У червні з’явилися пропозиції роботи з високими зарплатами у таких професійних сферах, як будівництво й нерухомість, управління персоналом, видобуток сировини.

    Ринок нерухомості у великих містах почав оживати, роботодавці цієї сфери почали публікувати вакансії для менеджерів з аренди та продажу нерухомості.

    У сфері будівництва та нерухомості, окрім рієлторів, на зарплати вище середнього рівня можуть претендувати інженери-проектувальники. Їм пропонують до 40 000 грн. Спеціалістам робітничих професій у сфері будівництва платять, як і раніше, не надто високу зарплату – в середньому 11 500 грн.

    Нагадаємо, раніше експерти спрогнозували, що для відновлення довоєнного рівня зарплат в Україні знадобиться приблизно 3-5 років.

    Як повідомили у Нацбанку, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні падіння зарплат у приватному секторі в середньому склало від 25% до 50% у порівнянні з довоєнним часом. Найбільше таких – у добувній промисловості та будівництві.

    Читайте також:

    Теги: росія окупанти зарплата війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Найвищі зарплати в Україні: аналітики назвали п'ять сфер