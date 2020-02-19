КСУ визнав неконституційною ліквідацію Верховного суду України



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Судді дійшли висновку, що в правовій системі країни є тільки один вищий орган судової влади і що зміна назви не передбачає припинення діяльності й ліквідації Верховного суду України

Конституційний суд рекомендував Верховній Раді невідкладно привести положення законодавства України у відповідність до нового рішення суду

Конституційний суд України (КСУ) визнав неконституційною ліквідацію Верховного суду України, постановивши, що зміна назви установи не передбачає припинення діяльності й ліквідації Верховного суду України.

Про це повідомляється на сайті КСУ.

«Конституційний суд визнав такими, що не відповідними Конституції України положення пунктів 7 («та ліквідуються» в частині Верховного суду України), 14 («судді Верховного суду України») і 25 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» закону № 1402», - йдеться в повідомленні.

У відділі комунікації КС України та правового моніторингу, нагадали, що 18 лютого суд ухвалив рішення у справі стосовно конституційного подання Верховного суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень пунктів 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 25 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» закону «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року № 1402-VIII.

У цьому поданні суб'єкт права відстоював позицію, що Верховна Рада, закріпивши на законодавчому рівні порядок припинення діяльності та ліквідації Верховного суду України, вийшла за межі визначених у Конституції України повноважень.

Враховуючи це рішення, також опубліковане на сайті КС, судді Конституційного суду дійшли висновку, що в правовій системі країни є тільки один вищий орган судової влади і що зміна назви не передбачає припинення діяльності й ліквідації Верховного суду України.

Конституційний суд рекомендував Верховній Раді невідкладно привести положення законодавства України у відповідність до цього Рішення. Рішення Конституційного суду України є обов'язковим, остаточним і таким, що не може бути оскаржено.