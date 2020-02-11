Верховний Суд повернув парку «Голосіївський» незаконно відчужену землю



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Судова тяганина тривала з 2017 року

Верховний Суд розглянув низку справ та остаточно повернув у державну власність кілька земельних ділянок, розташованих у межах національного природного парку «Голосіївський», які Коцюбинська селищна рада Київської області незаконно передала у приватну власність без згоди власника – держави в особі Кабінету міністрів України. Таке рішення ухвалено 4 лютого 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба Верховного суду.

Суд зазначив, що стосовно земель лісогосподарського призначення закон установлює пріоритет державної, комунальної власності на землю над приватною і, крім того, прямо забороняє органам місцевого самоврядування та органам виконавчої влади передавати в приватну власність ліси та землю відповідного цільового призначення поза складом угідь селянських, фермерських та інших господарств, або й у складі цих угідь, якщо площа ділянки більше ніж 5 га.

Розгляд 9 справ щодо витребування земельних ділянок з незаконного володіння на користь держави тривав з 2017 року.

До слова, влітку 2019 року постановою Північного апеляційного господарського суду було скасовано рішення суду першої інстанції та задоволено позов прокурора щодо припинення будівельних робіт в урочищі Бичок на території Національного природного парку «Голосіївський» та звільнення його від незаконно розміщених споруд.

Раніше Північний апеляційний господарський суд Києва задовольнив апеляційну скаргу Національного природного парку «Голосіївський» і визнав недійсним договір між Київською міською радою та ТОВ «Авеста-Буд» щодо оренди земельної ділянки на території урочища Бичок, яка входить до НПП «Голосіївський».