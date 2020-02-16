Узурпація? В «Слузі народу» вважають, що Зеленському потрібно дати більше влади

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Лідер фракції «Слуга народу« Давид Арахамія заговорив про можливість переходу до президентсько-парламентської республіки

Система в Україні дещо «розрівноважена», зазначив Арахамія

Лідер фракції «Слуга народу« Давид Арахамія припустив повернення конституційного ладу України до президентсько-парламентської республіки.

Про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю «Прямому».

«Дуже багато, до речі, людей в парламенті кажуть про те, що, можливо, нам треба переходити до президентсько-парламентської, а не парламентсько-президентської (форми правління - ред.) Чому вони так думають? Тому що вони бачать, як процеси всередині парламенту робляться, і розуміють, що з такою конфігурацією дуже важко приймати ефективні рішення. А ми ж бачимо, в якому стані взагалі країна знаходиться», - заявив нардеп.

За словами лідера монобільшості, «тут треба ефективність. І завжди ефективність тоді, коли хтось умовно одноосібно приймає рішення, набагато вища, ніж колегіально консенсус знайти. І завжди не win-win виходить в кінці, а lose-lose – знаєте, всі програли, але це компромісне рішення. І от ми таких дуже багато рішень бачимо і приймаємо в парламенті, навіть маючи монобільшість. Тому що навіть в монобільшості є теж групи, і хтось так думає, хтось так думає. І врешті-решт ми приймаємо якісь рішення, а вони не ті рішення, які можна було прийняти, просто виходячи з базових умов і маючи якусь мету».

На його думку, система в Україні дещо «розрівноважена», що заважає нашій державі рухатися вперед зі швидкістю, необхідною для того, щоб наздогнати передові країни Європи та Азії.

«Ну ми ж не можемо це зробити. Це в Конституції записано, що ми парламентсько-президентська республіка. Правильно? Але багато людей, я вам чесно скажу, не в нашій навіть фракції, а з інших фракцій – я чую, вони кажуть, що дійсно наш парламентаризм не є справжній парламентаризм. Тобто у нас розрівноважена трошки система, і вона нам заважає рухатися з тією швидкістю, з якою треба. Бо для того, щоб наздогнати європейські передові країни чи азіатські країни, нам треба рухатися вдвічі-втричі швидше, ніж вони. А ми не можемо з нашою системою прийняття рішень», - пояснив Арахамія.

Згідно з Конституцією 1996 року України була президентсько-парламентською республікою. Зміни, внесені до Конституції під час подій Помаранчевої революції наприкінці 2004 року, передбачали перехід до парламентсько-президентської форми правління з 1 січня 2006 року.

Конституційний суд України (КСУ) 1 жовтня 2010 року визнав відповідні зміни до законодавства неконституційними, мотивуючи це порушенням процедури їх розгляду та прийняття. Таким чином в Україні була поновлена президентсько-парламентська форма правління.

Наприкінці лютого 2014 року, після відсторонення від влади Віктора Януковича Верховна Рада ухвалила закон, яким визнала, що це рішення КСУ є незаконним, повернувши таким чином попередню форму правління.