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Кулеба 3 жовтня вирушить у турне країнами Африки

Альона Боженко
glavcom.ua
Кулеба 3 жовтня вирушить у турне країнами Африки
Кулеба вирушає у перше в історії української дипломатії турне країнами Африки
фото ілюстративне

Таке турне голови МЗС країнами Африки є першим в історії України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба з 3 по 12 жовтня здійснить перше в історії української дипломатії турне глави МЗС України країнами Африки. Про це повідомила пресслужба МЗС.

«Ключовою темою переговорів міністра стане консолідація політичної підтримки України з боку країн глобального півдня на тлі російської агресії, зокрема, останньої спроби анексії українських територій», – зазначають у МЗС.

За інформацією відомства, однією з цілей турне стануть: затвердження ролі України як гаранта світової продовольчої безпеки, зміцнення взаємодії у сфері освіти, просування українських IT-продуктів, зокрема платформи «Дія», та розширення українського експорту.

Також у ході візитів заплановано проведення кількох бізнес-форумів, у яких візьмуть участь українські та африканські компанії. У МЗС наголошують, що турне стане підготовкою до створення масштабної конференції Україна-Африка.

«Візити глави МЗС відкриють новий розділ співпраці з країнами Африканського континенту та сприятимуть втіленню глобальної та проактивної дипломатії України. Турне міністра також стане підготовкою до проведення масштабної конференції Україна - Африка», – йдеться у повідомленні.

При цьому у відомстві додають, що таке турне голови МЗС країнами Африки є першим в історії України.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України погодив передання до 50 тисяч тонн зерна пшениці до Сомалі та Ефіопії як гуманітарну допомогу. Гроші на зерно виділять із резервного фонду держбюджету.

Теги: Дмитро Кулеба МЗС Україна бізнес Африка

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