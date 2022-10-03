Кулеба 3 жовтня вирушить у турне країнами Африки
Таке турне голови МЗС країнами Африки є першим в історії України
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба з 3 по 12 жовтня здійснить перше в історії української дипломатії турне глави МЗС України країнами Африки. Про це повідомила пресслужба МЗС.
«Ключовою темою переговорів міністра стане консолідація політичної підтримки України з боку країн глобального півдня на тлі російської агресії, зокрема, останньої спроби анексії українських територій», – зазначають у МЗС.
За інформацією відомства, однією з цілей турне стануть: затвердження ролі України як гаранта світової продовольчої безпеки, зміцнення взаємодії у сфері освіти, просування українських IT-продуктів, зокрема платформи «Дія», та розширення українського експорту.
Також у ході візитів заплановано проведення кількох бізнес-форумів, у яких візьмуть участь українські та африканські компанії. У МЗС наголошують, що турне стане підготовкою до створення масштабної конференції Україна-Африка.
«Візити глави МЗС відкриють новий розділ співпраці з країнами Африканського континенту та сприятимуть втіленню глобальної та проактивної дипломатії України. Турне міністра також стане підготовкою до проведення масштабної конференції Україна - Африка», – йдеться у повідомленні.
При цьому у відомстві додають, що таке турне голови МЗС країнами Африки є першим в історії України.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України погодив передання до 50 тисяч тонн зерна пшениці до Сомалі та Ефіопії як гуманітарну допомогу. Гроші на зерно виділять із резервного фонду держбюджету.
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