Африка опинилася в заручниках у Росії – Зеленський

Якби не російська війна проти України, не було б жодного дефіциту на продовольчому ринку

Від експорту українського продовольства залежить життя близько чотирьохсот мільйонів людей у різних країнах світу

Війна Росії проти України може здаватися декому дуже далекою від країн Африканського Союзу. Але ціни на продовольство, які зростають катастрофічно, вже занесли її додому до мільйонів африканських родин. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до Африканського союзу.

Президент наголосив, що Африка фактично опинилася в заручниках «у тих, хто розв’язав війну проти нашої держави».

«Ця війна може здаватися декому дуже далекою від вас і ваших країн. Але ціни на продовольство, які зростають катастрофічно, вже занесли її додому до мільйонів африканських родин. Так само, як і до багатьох сімей у країнах Азії, Європи, Латинської Америки. На всіх континентах болісно відчувається несправедливий і спровокований російською війною рівень продовольчих цін. Але саме для ваших країн це, на жаль, може стати особливою проблемою», – зазначив він.

Зеленський наголосив, що наразі необхідно врахувати різні чинники: зростання кількості населення на Африканському континенті, продовження економічного відновлення після пандемії, нестача внутрішніх фінансових запасів у багатьох держав, щоб купувати продовольство за значно вищими цінами. Він додав, що в умовах саме фізичного дефіциту на глобальному ринку деяким країнам Африканського континенту особливо складно зберегти необхідне постачання продовольства.

«Я наголошую: ще 23 лютого цього року такої проблеми не існувало. Вже – це правда – відбувалися незвичні інфляційні процеси в різних частинах світу. Різні держави вже спрямували колосальні грошові ресурси на підтримку економіки в умовах кризи через COVID-19. Однак не було нічого навіть схожого на дефіцит продовольства. Криза почалась саме 24 лютого, коли російський флот заблокував українські порти на Чорному й Азовському морях», – сказав український президент.

Зеленський зауважив, що морський шлях – основний для аграрного сектору нашої держави. А український аграрний експорт – це одна з основ стабільності глобального ринку продовольства. Україна – один з основних постачальників пшениці, соняшникової олії, кукурудзи. За експертними підрахунками, від експорту українського продовольства залежить життя близько чотирьохсот мільйонів людей у різних країнах світу.

«І якби не російська війна проти України, просто не було б жодного дефіциту на продовольчому ринку. Якби не російська війна, наші фермери й аграрні компанії змогли б забезпечити в цьому році рекордний урожай. Якби не російська війна, люди в Африці, в Азії та будь-де ще у світі не страждали б від катастрофічного зростання цін на продукти. Просто не було б такого катастрофічного зростання цін.

Ця ситуація демонструє, наскільки у світі все пов’язано. Одна війна у Європі, а саме – намагання Росії захопити нашу землю, перетворити Україну на колонію Росії, стала причиною того, що всюди погіршується доступ до продовольства, зростає загроза голоду», – сказав президент.

Зеленський наголосив, що зараз Україна веде складні багаторівневі переговори, щоб розблокувати українські порти. Але прогресу поки що немає.

Нагадаємо, в ООН прогнозують, що весь світ зіштовхнеться з «пеклом на землі», якщо не буде негайної реакції на війну в Україні. Директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі заявив, що потрібно якнайшвидше «покласти край цій чортовій війні Росії проти України та розблокувати порти».

Уряд України розробив два маршрути для експорту зерна. Вони проходять через Польщу та Румунію.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що Росія хоче використати «світовий голод» як зброю.

Також верховний представник Євросоюзу з іноземних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, коментуючи знищення рашистськими ракетами зернового термінала у порту Миколаєва, назвав спроби Володимира Путіна відвести підозри від Росії у створенні глобальної продовольчої кризи цинічними.

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