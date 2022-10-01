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В африканській країні стався військовий переворот

Оксана Воронцова
glavcom.ua
В африканській країні стався військовий переворот
Військові на телеканалі оголосили про повалення президента Буркіна-Фасо
фото: скріншот із відео

Президент Буркіна-Фасо і року не протримався на посаді

В африканській країні Буркіна-Фасо стався черговий військовий переворот.

Так, у п’ятницю, 30 вересня, група військових Буркіна-Фасо у прямому ефірі державного телеканалу заявила про усунення від влади президента цієї країни Поля-Анрі Даміба. Про це повідомляє Reuters.

Повалений президент обіймав посаду лише з 24 січня, теж прийшовши до влади внаслідок військового перевороту.

Новим лідером країни путчисти оголосили капітана Ібрагіма Траоре.

Буркіна-Фасо (до 1984 року – Верхня Вольта) називають типовою африканською країною військових переворотів.

З моменту проголошення незалежності у 1960 році влада в країні вісім разів змінювалася неконституційним шляхом: шість разів внаслідок військових переворотів, двічі – у 1966 та 2014 роках – президенти змушені були залишити посаду під тиском масових народних протестів.

У вересні 2015 року військовий путч завершився невдачею, відсторонений заколотниками президент повернувся до влади. У листопаді 2015 року вперше в історії Буркіна-Фасо зміна влади пройшла відповідно до конституції – в результаті загальних виборів президентську посаду обійняв Рок Марк Крістіан Каборе. В основному здійснені перевороти відрізнялися безкровним характером – лише одного разу, у 1987 році, повалений глава держави був вбитий під час захоплення влади.

Як повідомлялося, у Росії через оголошення мобілізації «мало не переворот». Про це свідчить телефонна розмова окупанта з дружиною.

Теги: переворот Африка військові

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