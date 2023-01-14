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Кулеба і Блінкен провели телефонну розмову: про що говорили

Юрій Лящук
glavcom.ua
Кулеба і Блінкен провели телефонну розмову: про що говорили
Кулеба подякував США за підтримку України
фото з відкритих джерел

Дмитро Кулеба каже, що під час розмови з Ентоні Блінкеном він наголосив на необхідності отримання Україною танків західного типу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен провели телефонну розмову, обговорили подальшу допомогу США Україні. Про це Кулеба повідомив у своєму Twitter.

«Я провів розмову з Ентоні Блінкеном щодо того, як посилити американську та міжнародну підтримку України, включаючи військову допомогу. Я наголосив на необхідності отримання Україною танків західного типу. Ми також обговорили подальші санкції щодо Росії. Вдячний США за підтримку України», – написав Кулеба у соцмережі.

Кулеба і Блінкен провели телефонну розмову: про що говорили фото 1

Пресслужба Держдепу США повідомляє, що обидва співрозмовники зосередилися на продовженні безпекової та економічної допомоги напередодні та після першої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому, Блінкен наголосив на постійній і непохитній підтримці США України.

Раніше Дмитро Кулеба заявив, що п’ять країн готові передати Україні танки Leopard 2.

Також повідомлялось, що Британія і Німеччина наступного тижня оголосять про передачу Україні танків.

Також Дмитро Кулеба розповів, чому в ЗСУ з'явився «зоопарк» військової техніки.

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Теги: Ентоні Блінкен Дмитро Кулеба Україна війна США

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