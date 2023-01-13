П’ять країн готові передати Україні танки Leopard 2 – Кулеба

Кулеба переконаний, що Україна перебуває «об’єктивно за пів кроку від вирішення теми танків»

Окрім Польщі та Фінляндії, ще три країни непублічно зголосились передати Україні західні танки Leopard 2, якщо на це буде надана згода Німеччини як країни-виробника. Про це в інтерв’ю журналісту Вадиму Карп’яку заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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За його словами, Україна перебуває «об’єктивно за пів кроку від вирішення теми танків».

«Французи завдали першого, скажімо так, удару по цій стіні з легкого колісного танку... Французи – молодці, вони зробили перший крок. Потім – поляки… Але обіцянка Leopard – це другий такий крок. Він спонукав інші країни, які до цього сиділи тихо й шепотіли нам, що готові передати Leopard, виходити й казати: ми в принципі теж готові це зробити», – сказав міністр.

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Раніше повідомлялось, що Британія і Німеччина наступного тижня оголосять про передачу Україні танків.

Також Дмитро Кулеба розповів, чому в ЗСУ з'явився «зоопарк» військової техніки.