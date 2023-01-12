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Кулеба поговорив із главою МЗС Естонії: що обговорювали

Альона Боженко
glavcom.ua
Кулеба поговорив із главою МЗС Естонії: що обговорювали
Кулеба обговорив військову підтримку України із главою МЗС Естонії
фото із відкритих джерел

Кулеба обговорив з естонським колегою військову допомогу для України

Голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з естонським колегою Урмасом Рейнсалу військову допомогу для України. Про це Дмитро Кулеба повідомив у себе в Twitter.

«Під час телефонної розмови ми з Урмасом Рейнсалу обговорили військові потреби України, які може покрити Естонія. З нетерпінням чекаю хороших новин», – повідомив Кулеба.

Він заявив, що подякував Естонії за її ініціативу щодо механізму компенсації, який є важливим для виконання Формули миру президента Володимира Зеленського.

«Я також подякував Естонії за її ініціативу щодо механізму компенсації та підкреслив, що це важливий елемент нашої Формули миру. Росія повинна платити», – додав дипломат.

Нагадаємо, раніше уряд Естонії ухвалив рішення надати Україні черговий пакет військової допомоги, що включатиме безпілотники, засоби індивідуального захисту та зимову форму. 

Також Велика Британія надіслала Україні тисячу металошукачів Vallon і сотню комплектів для знешкодження бомб. Також техніку для розмінування на суму понад €330 тис. передала Естонія

Теги: росія Естонія військові Дмитро Кулеба переговори

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