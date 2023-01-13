Надання Україні західних танків: Шольц поскаржився на міжнародний тиск

Шольц вважає свій підхід співзвучним із думкою більшості в Німеччині

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не хоче, аби тиск ззовні підштовхував його до швидкого вирішення питання постачання бойових танків в Україну. Таку заяву Шольц зробив в інтерв’ю тижневику TAZ, пише AFP.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Останні одинадцять місяців показали, що мудро не втрачати глузд через збуджені щоденні, іноді навіть щогодинні вимоги», – сказав очільник німецького федерального уряду.

За словами Шольца, багато людей у Німеччині «дуже стурбовані й сподіваються, що канцлер та його уряд збережуть нерви». Він додав, що вважає свій підхід співзвучним із думкою більшості в Німеччині.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Більшість громадян вважають виважений підхід уряду до поставок зброї правильним. Що мене пригнічує, так це те, що це майже не відображається в повідомленнях ЗМІ, які, здається, постійно стурбовані лише тим, що може бути зроблено далі. Таке звуження політичної дискусії є проблематичним», – вважає канцлер Німеччини.

В інтерв’ю Шольц наголосив, що Німеччина постачає Україні «особливо ефективну зброю», як, наприклад, система протиповітряної оборони IRIS-T, а незабаром – і протиракетні комплекси Patriot.

Лідерство в цій ситуації не означає «стояти на барикадах і кричати «Вперед до бою», зазначив він: «Лідерство означає мати мужність робити правильні речі в цій ситуації, яка несе загрозу миру в усьому світі».

Раніше представниця федерального уряду Німеччини Крістіне Гоффманн заявила, що у питанні передачі Україні бойових танків Leopard Німеччина не залежить від рішень США. Хоч Берлін і веде перемовини щодо цього питання із партнерами.