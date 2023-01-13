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Британія і Німеччина наступного тижня оголосять про передачу Україні танків – ЗМІ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британія і Німеччина наступного тижня оголосять про передачу Україні танків – ЗМІ
Остаточне рішення про передачу танків залишається за прем'єр-міністром Ріші Сунаком
фото: Генштаб

В Європі налічується понад 2000 Leopard 2, які перебувають на озброєнні армій 13 країн

У понеділок, 16 січня, Велика Британія оголосить про надання Україні танків Challenger 2. Про це пише  на The Guardian.

За даними видання, Україна впевнена, що Британія незабаром оголосить про свої плани відправити близько 10 танків Challenger 2, що, як вона сподівається, допоможе Німеччині нарешті дозволити реекспорт своїх танків Leopard 2.

Зазначається, що Британія вже прийняла рішення на користь цього кроку, оскільки тиск на Берлін зростає напередодні зустрічі західних міністрів оборони наступної п'ятниці в рамках формату «Рамштайн». 

Раніше цього тижня стало відомо, що Британія розглядає можливість постачання Україні танків після багатомісячних прохань з боку Києва, але остаточне рішення залишається за прем'єр-міністром Ріші Сунаком.

Невелика кількість танків, взятих з запасів Британії, які налічують 227 одиниць, сама по собі не матиме великого значення на полі бою, але це буде перший випадок, коли будь-яка західна країна погодиться відправити свою важку бронетехніку в Україну.

Київ сподівається, що це прокладе шлях для Німеччини. В Європі налічується понад 2000 Leopard 2, які перебувають на озброєнні армій 13 країн, але за договорами купівлі-продажу необхідна згода Берліна на реекспорт будь-якого комплекту німецького виробництва в Україну.

Також народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що наступного тижня Німеччина прийме рішення щодо передачі танків Україні. «Наступного тижня Німеччина оголосить про передачу Україні танків. Тримаємо кулаки!»,- написав Гончаренко.

Раніше повідомлялося, що уряд Великої Британія розробляє механізм передачі Україні танків для боротьби з російською агресією. Таке доручення британський прем'єр-міністр Ріші Сунак дав міністру оборони Бену Уоллесу.

Нагадаємо, Литва оголосила про надання Україні зенітних систем. Також повідомлялося, що Польща передасть Україні роту танків Leopard.

Теги: Ріші Сунак Берлін Україна Велика Британія Генштаб

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