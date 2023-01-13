Кулеба розповів, чому в ЗСУ з'явився «зоопарк» військової техніки

Кулеба переконаний, що наразі у ЗСУ є гостра потреба в будь-якій військовій техніці

В нинішній ситуації українські військові не можуть робити ставку на якусь конкретну техніку, тому виникає так званий «зоопарк». Проте з часом ця проблема вирішиться. Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час розмови з журналістом Вадимом Карп'яком.

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«Проблема «зоопарку» залишатиметься актуальною. З часом воно все викристалізується, ЗСУ скажуть: ми залишаємо два види БТРів, оце наш базовий танк, це наш базовий літак», – сказав Кулеба.

Міністр пояснив, що станом на зараз було б не розумно робити ставку на щось одне, відмовляючись від іншого, адже наразі є гостра потреба в будь-якій військовій техніці, адже під час бою ворог першою намагається знищити саме техніку.

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«Так, це не ідеальне рішення, але такі реалії війни. Ми зараз тягнемо з усього світу все що можемо», – наголосив він.

Кулеба також додав, що проблему «зоопарку» в майбутньому можна буде вирішити якістю управління. За його словами кожна бригада мала б бути оснащена окремим видом техніки й саме в цьому напрямку все налагоджувати.

«Оця бригада буде озброєна «Леопардами», ця бригада – «Челенджерами». Тоді вже можна буде в рамках одної бригади все налагоджувати. Це не ідеальне рішення, тому що все одно є випадки передачі техніки з підрозділу в інший, але це все, що є», – пояснив міністр.

Нагадаємо, влада Угорщини заборонила транзит зброї для ЗСУ через свою територію, адже турбується про безпеку етнічних угорців на Закарпатті.

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